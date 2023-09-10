انت الأن تتابع خبر لكي تنهي الخلاف ولا تفضحه أكثر.. لن تصدق كم دفع حسن شاكوش لطليقته مقابل السكوت!.. رقم فلكي يفوق ثروته بكثير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات الشعبية، انتهاء الخلافات بينه وبين طليقته ريم طارق في بيان رسمي صدر منه قبل قليل. وجاء هذا الإعلان بعد أن وصلت القضية إلى المحاكم، حيث تم التوصل إلى تسوية وديّة للخلافات بين الطرفين.

وقد أشارت المصادر إلى أن الخلافات تم حلها بالتراضي، بعد محاولات من الطرفين لحل المشكلة بشكل ودي ومن دون أي تدخل قضائي. وقد حصلت طليقة حسن شاكوش على جميع مستحقاتها المالية، التي بلغت نصف مليون جنيه، عن المؤخر والقائمة الزوجية. كما توجهت لعش الزوجية لاستلام ملابسها وأغراضها الشخصية من المنزل.

وبعد ذلك، قررت الطرفين إنهاء الخلافات بشكل ودي، وقامت ريم طارق بنشر فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه حصولها على حقها وإنهاء الخلافات بينها وبين حسن شاكوش. وتوجهت بالشكر له ولعائلته على تعاونهم في حل الأزمة وتسوية الخلافات.

من جانبه، رد حسن شاكوش على طليقته، موضحًا أن الخلافات التي حدثت بينهما أثرت عليه نفسيًا وعلى عائلته. وأكد أنه قبل اعتذارها ويتمنى لها التوفيق في حياتها المستقبلية.