انت الأن تتابع خبر هذا ما توقعته ليلى عبد الطيف عن المغرب في رأس السنة وزلزلت قلوب المواطنيين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لقاء تلفزيوني العام الماضي، ظهرت الإعلامية ليلى عبد اللطيف لتتحدث عن توقعاتها للوطن العربي في عام 2023. وفي مقطع فيديو، أشارت ليلى إلى أن المغرب سيتعرض لهزة أرضية قوية سيشعر بها جميع سكان المملكة. وأوضحت أن هذا الزلزال سيتسبب في حالة من الهلع والخوف، وفي بعض الأضرار الطفيفة.

انتشر مقطع فيديو لعبد اللطيف على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت المملكة المغربية لزلزال قوي ومدمر في عدد من المناطق المغربية، بدءًا من مراكش وأغادير، وشعر بها سكان الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس.

أدى هذا الزلزال إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث زاد عدد الوفيات وتعرضت العديد من الأشخاص لإصابات طفيفة وحالات حرجة. وما زالت عمليات الإنقاذ جارية، حيث يتم استخراج الجثث من تحت الأنقاض والبحث عن الناجين.