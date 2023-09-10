انت الأن تتابع خبر لمرضى السكري انتهت معاناتكم إلى الأبد أخيراً.. زهرة رهيبة على الريق تخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين وحرمانة وايامه المريرة.؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعمل العلماء والباحثون في مجال الطب والبحوث العلمية بجد لتحقيق التقدم في علاج مرض السكري. وقد اكتشف علماء جامعة أوتاغو في نيوزيلندا زهرة تقلل من مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري.

ووفقًا لمجلة Life Metabolism، قام العلماء بإجراء تجربة سريرية عشوائية ومضبوطة ومتقاطعة استمرت لمدة ثماني سنوات، حيث اختبروا ثلاثة مركبات مستخلصة من بتلات زهرة الداليا على أشخاص يعانون من مقدمات أو النوع الثاني من مرض السكري. وقد تبين للعلماء أن الجزيئة النباتية المشتقة من مستخلص الداليا تنظم مستوى السكر في الدم لدى المرضى.