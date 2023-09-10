بعد أن سحرت العيون بجمالها الرباني في "باب الحارة".. أول صورة للوزير الذي تزوج دلال بنت أبو عصام ودفع المهر وزنها ذهباً؟!صورة

انت الأن تتابع خبر بعد أن سحرت العيون بجمالها الرباني في "باب الحارة".. أول صورة للوزير الذي تزوج دلال بنت أبو عصام ودفع المهر وزنها ذهباً؟!صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تُذكر الجميع دلال، ابنة الحكيم أبو عصام، الجميلة في مسلسل "باب الحارة"، التي سحرت الجميع بجمالها. إنها الفنانة الفلسطينية أناهيد فياض، التي نشأت في سوريا وحصلت على الجنسية الأردنية بسبب زواجها من وزير أردني.

تاريخ حياة الفنانة أناهيد فياض: أناهيد فياض هي ممثلة من أصل فلسطيني ولدت في دمشق، سوريا في 6 يوليو 1983.

تنحدر فياض من قطاع غزة في فلسطين، ووالدها هو الكاتب والسياسي "علي فياض". عاشت العائلة في سوريا والأردن.

درست فياض في مدارس دمشق وبعد تخرجها من الثانوية العامة، تقدمت لاختبارات الدخول إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

نجحت فياض في اجتياز الاختبارات بنجاح، وتخرجت من المعهد في عام 1994 مع عدد من الفنانين الآخرين مثل "سوسن أرشيد".

حياتها الشخصية: تزوجت الفنانة أناهيد فياض في عام 2011 من المهندس الأردني "مثنى غرايبة"، الذي تم تعيينه وزيرًا للاتصالات في عام 2018. وقيل إنه دفع مهرها وزنها في الذهب

رُزقت فياض بابن وحيد من زوجها وأطلقت عليه اسم "كرم". وتعرض زوجها لانتقادات بسبب كونه زوج فنانة، لكن غرايبة رد على الانتقادات قائلاً إنه فخور بزوجته وأنها تشجعه في كل الأوقات.

أناهيد فياض هي فنانة أردنية تعيش في الأردن وتحمل الجنسية الأردنية بسبب زواجها. تقوم بزيارة سوريا بشكل مستمر لزيارة عائلتها وتعمل هناك مع مؤسسات تنموية في ورشات العمل التي تستخدم الفن والدراما لمساعدة الأطفال الأقل حظًا.

خلال زيارتها إلى قطاع غزة، قررت أناهيد فياض أن تأخذ والديها معها، وهما اللذان غابا عن المدينة لمدة 48 عاماً. سافرت العائلة من دمشق إلى بيروت ومن ثم إلى الأردن قبل أن يصلوا إلى قطاع غزة.

تنفي أناهيد فياض أن غيابها عن التمثيل كان بسبب الأزمة السورية، مشيرة إلى أنها قررت التفرغ لابنها كرم. وتقول: "من حق أولادنا أن نهتم بهم".

قدمت أناهيد فياض صوتها في عدة مسلسلات تركية، حيث قامت بدبلجة شخصية لميس في مسلسل "سنوات الضياع" عام 2008، وأصبح صوتها مألوفًا لدى الناس. واستمرت في العمل في دبلجة مسلسل "بائعة الورد" للنجمة توبا بويوكستين، بالإضافة إلى دبلجة شخصية "عاصي" في المسلسل التركي المدبلج "عاصي" عام 2009.

يجدر بالذكر أن أناهيد فياض قدمت دور دلال، ابنة أبو عصام، في الأجزاء الأولى من المسلسل السوري الشهير باب الحارة. وكانت شخصيتها من بين الشخصيات المحبوبة لدى الجمهور.