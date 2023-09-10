انت الأن تتابع خبر عريس إماراتي جرد عروسته الحسناء من ملابسها في ليلة الزفاف وعندما تحسس بيديه اكتشف مفاجأة قصمت ظهره وجعلته يهرب من غرفة النوم وفقد عقلة بالشارع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت قضية مفجعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ضجة كبيرة، حيث اكتشف العريس في ليلة الدخلة أن عروسته ليست بكرًا كما كان يعتقد. وقرر الانتقام منها بطريقة غير متوقعة.

وفقًا للتقارير الإعلامية الإماراتية، يعود الأمر إلى قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات بين الشاب والفتاة، حيث كانت تعمل زميلته في إحدى القنوات الفضائية. وعلى الرغم من أن قصة حبهما انتهت بالزواج، إلا أنها كانت بداية النهاية لعلاقتهما الطويلة. في الفترة التي تسبق حفل الزفاف بثلاثة أشهر، بدأ العريس التحضير للحفل الكبير. وفي تلك الفترة، أخبره أحد أصدقائه المقربين أن خطيبته تخونه مع زميل آخر. وقد التقت به أكثر من مرة.

حاول العريس تجاهل الأمر وعدم الاعتقاد بهذه الشائعات، ولكن الصديق أصر على صحة الخبر وأكد له أنه ليس له أي مصلحة في تدمير زواجه. قرر العريس أن يكتم هذا الخبر في قلبه، واستمر في التجهيز لحفل الزفاف دون أن يكشف عن أي شيء لعروسته. قبل أيام من موعد الزفاف، قرر الذهاب إلى أحد الأطباء المختصين وشرح له الوضع.

طلب العريس من الطبيب أن يساعده في التأكد مما إذا كانت عروسته قد مارست العلاقة الحميمة من قبل في ليلة الدخلة. لم يتردد الطبيب في تقديم النصيحة وشرح شكل الغشاء البكارة الطبيعي والغشاء البكارة الصناعي في حالة تركيبه لخداع العريس في ليلة الدخلة. وأوضح الطبيب الفرق بين الغشائين وكيفية التمييز بينهما بسهولة في ليلة الدخلة.

في انتظار موعد الزفاف، كان العريس يأمل في قلبه أن يكون الخبر غير صحيح وأن تكون عروسته بكرًا، حتى لا يفقد حبيبته ولا يتعرض لصدمة قاسية.

في ليلة الدخلة، لاحظ العريس علامات التوتر على وجه عروسته. عندما سألها عن سبب التوتر، أعطته أعذارًا وقالت إنها أمر طبيعي تشعر به أي عروس في ليلة زفافها. وكان العريس متوترًا ومستعجلًا لمعرفة الحقيقة. دخل مع عروسته إلى غرفة النوم بحجة الشوق والحنين إليها. بعد أن خلعت ملابسها، بدأ في التحقق مما أخبره به الطبيب.

انهمرت دموعه بغزارة عندما اكتشف أن غشاء البكارة لعروسته صناعي وليس طبيعيًا. حاول العريس السيطرة على نفسه ومحاولة الضغط على عروسته لتعترف له بما حدث. لكنها أصرت على الانكار. هذا جعله يغادر الغرفة والفندق في تلك اللحظة ويترك عروسته وحدها تندب حظها وتتجرع مرارة خيانتها وخيانتها له.

انتظرت العروس حتى الصباح على أمل أن يعود العريس. لكنه لم يعد وأغلق جميع هواتفه. لم يكن لديها خيار سوى العودة إلى منزل أهلها في يوم الصباحية وهي تنزف دموع الحزن والخزي.

أما العريس، فقد اختفى عن الأنظار ولم يتم العثور عليه في المدينة. بعد ستة أشهر، عاد إلى المدينة وتزوج فتاة أخرى. أرسل لزوجته الخائنة ورقة الطلاق.