انت الأن تتابع خبر استغلوا غياب زوجها واختطفوها.. فتاة مصرية جميلة تكشف ما حدث لها على يد ثلاثة شباب مراهقين جعلوا جسدها غير قادر على الحركة.. تفاصيل يقشعر لها البدن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار طارق حسنين، ثلاثة متهمين وسيدة إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف سيدة في منطقة البدرشين وتكبيلها وتعذيبها.

وفي أمر الإحالة، تبين أن المتهمين الثلاثة قاموا بخطف المجني عليها بالقوة، حيث اقتاد المتهمان الأول والثاني السيدة إلى منزلهما، وقام المتهم الثالث بمنعها من العودة إلى أهلها، ثم قاموا بتكبيلها واقتادها إلى منزل المتهم الأخير لمنع إنقاذها.

ويعتبر الاتجاه بدون أمر من الحكام المختصين لاحتجاز المجني عليها بدون سبب قانوني مخالفًا للقانون، خاصةً إذا ترافق ذلك مع التعذيب الجسدي، حيث قام المتهمون بالاعتداء عليها بالضرب، مما تسبب في إصابات جسدية وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول كان يزعج المجني عليها باستمرار بالتحرش والألفاظ البذيئة، واستغل حب زوجها واعتقاله في قضية أخرى للتلاعب بها.

وشاركت المتهمة الأخيرة، زوجة المتهم الأول، في ضرب المجني عليها، وذلك بسبب معرفتها بعلاقة الحب بين زوجها والمجني عليها. وبالإضافة إلى ذلك، ضبط المتهم الأول سكينًا دون وجود مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.