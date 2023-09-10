قبل هروبه من السعودية.. إلقاء القبض على العراف الكبير ميشال حايك في مطار الرياض.. اليكم ما حدث؟

انت الأن تتابع خبر قبل هروبه من السعودية.. إلقاء القبض على العراف الكبير ميشال حايك في مطار الرياض.. اليكم ما حدثث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم اعتقال الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك في مطار الرياض قبل أن ينهي إجراءات سفره إلى بيروت. ووفقا للتقارير الإخبارية، تم احتجازه في السعودية بتهمة التزوير والدجل، وتم التحقيق معه للكشف عن تفاصيل هذه التهمة، وسط تكتم شديد بعد العثور على رسائل تتعلق بالمملكة العربية السعودية في هاتفه. ونفى الفلكي اللبناني هذه الشائعات في تصريحات له، مؤكداً أنه لم يزر السعودية منذ فترة طويلة، وأنه يتعامل بانتظام مع مثل هذه الأخبار المفبركة التي تنتشر بحقه. وناشد حايك بوقف نشر الشائعات، مشدداً على ضرورة التركيز على مشاكل الناس الحقيقية بدلاً من نشر أخبار غير صحيحة.