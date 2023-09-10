انت الأن تتابع خبر اكتشاف سعودي جهنمي.. معجزة ثمرة ربانية جبارة تعالج جروح السكري المستعصية والتقرحات المؤلمة والتهابات المعدة والقولون.؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور السعودي المتخصص في الأعشاب، الدكتور خالد الطيب، عن فوائد ثمرة "المُرة" المعروفة منذ القدم والمذكورة في الإنجيل والتوراة في قصة الذين أتوا إلى عيسى وأحضروا معهم "المُرة".

وأشار الطيب خلال لقاءه مع برنامج "من.. إلى" المذاع على قناة MBC، إلى أن ثمرة "المُرة" تحتوي على زيت طيار، وتتمتع بقوة شفائية عالية جدا، كما أنها تحتوي على مفعول مضاد للبكتيريا والالتهابات، وتعمل كمسكن للآلام. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها كمضمضة لعلاج التهابات اللثة.

وأضاف الطيب: "يتم صنع المُرة عن طريق وضع عشبة المُرة بحجم حبة الحمص في ماء دافئ وتحريكها حتى تذوب في الماء، ثم يتم تناولها في الصباح على معدة فارغة. ويجب تناول الطعام بعد نصف ساعة من تناول المُرة. وبهذه الطريقة، يمكن علاج التهابات المعدة والقولون والتقرحات بشكل ممتاز جدا".

وأضاف الدكتور خالد الطيب أن العلاج بالمُرة للجيوب الأنفية يتم من خلال إذابتها في ماء دافئ مع الملح، ومن ثم وضع السائل في قطارة وتخزينه في الثلاجة. يتم التنقيط في الأنف مرتين يوميًا، وخلال أسبوع إلى 10 أيام سيتم التخلص من الجيوب الأنفية واستعادة حاسة الشم.

وأكد الدكتور خالد الطيب أن المُرة تُستخدم في مجالات عديدة للعلاج، حيث يمكن استخدامها في علاج الالتهابات والصديد الناجم عن السرة. وقد تمت معالجة حالات قُرر عليها بتر القدم بسبب جرح سكري تحت القدم المفتوح، وتم إعطاؤهم علاجًا يشمل المسح بالمُرة ووضع طبقة خفيفة من العسل، وتغيير الضماد بانتظام. وبعد شهرين من العلاج، تم شفاء الجرح بدون الحاجة لجراحة أو بتر القدم. فقد أثبتت المُرة فعاليتها في علاج الالتهابات والعفن والرائحة الكريهة، وعادت الدماء تسري في القدم وتم شفاء الجرح.

وأوضح الدكتور خالد الطيب أن ثمرة المُرة تُستخدم أيضًا في علاج جروح مرضى السكري وعلاج التقرحات الناتجة عن الفراش، خاصةً لكبار السن. وأشار إلى أن الأمهات استخدمن المُرة في الماضي لفطام الأطفال الرضع.