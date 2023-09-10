انت الأن تتابع خبر مراتي متجوزة اتنين وكنت بحسبها بتبات في الشغل!!.. مصري يصعق مبروك عطية بأفجر سؤال ولن تتوقعوا رده العنيف على اوقح متصل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار سؤال غريب ومحرج استياء الداعية المصري الدكتور مبروك عطية أثناء ظهوره على الهواء مباشرة.

تلقى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر فرع سوهاج، سؤالًا غير متوقع من أحد المتابعين يتعلق بجمع زوجته مع زوج آخر. ووصلت رسالة السائل تقول: "زوجتي تزوجت علي ونقسم الأسبوع بيننا، وهي تعمل كممرضة وأعتقد أنها تبقى في المستشفى أثناء تواجدي هناك، ونحن لا نعلم بعضنا البعض، فما الحكم في ذلك؟".

وأجاب الدكتور مبروك عطية، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب، على هذا السؤال معبرًا عن استغرابه منه، قائلاً: "أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، كيف يكون هناك جمع بينكما كزوجين، وكيف يمكن أن تتحدث بهذه الطريقة؟".