لا تستسلم ولو كنت عجوز بعمر ال80.. عشبة الشباب متوفرة بقوة ورخيصة الثمن ومفعولها الكبير يضاهي الحبة الزرقاء عشرات أضعاف وتحسن وظائف الدماغ.. ودع الضعف والحرمان!

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رياض - احمد صلاح - نبتة الجنسنج هي من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية الفريدة. تدخل هذه النبتة في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل. وقد استخدمها الطب الصيني التقليدي منذ القدم كمهدئ للأعصاب ومضاد للقلق والتوتر ومعالج للأرق.

تعتبر نبتة الجنسنج فعالة في علاج الالتهابات، حيث أظهرت بعض الدراسات أنها تحتوي على مركبات الجينوسايد التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات. وتساهم هذه المركبات في زيادة قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل. وأشارت دراسة أخرى إلى أن تناول الجنسنج الأحمر يقلل من مستويات العلامات الالتهابية بعد التمرينات الإحمائية بالمقارنة مع المجموعة التي لم تتناول الجنسنج. كما أظهرت الدراسات أن الجنسنج الأحمر يساهم في تخفيف حدة الالتهابات لدى المصابين بأمراض جلدية مثل الإكزيما.

تحسين وظائف الدماغ هو أحد الفوائد الأخرى لنبتة الجنسنج. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المكونات الموجودة في الجنسنج، مثل مركبات الجينوسايد، قادرة على حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يعزز الجنسنج امتصاص السكر بواسطة الخلايا في الجسم، مما يساهم في تحسين الأداء العقلي وتقليل الإجهاد الذهني.