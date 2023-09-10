انت الأن تتابع خبر اعتداء صادم أمام الكاميرات... ضيف جريئ لم يتمالك نفسه من جمال وانوثة المذيعه فقام بفعل هذا الشيء الصادم بكل جنون.. وما فعله أصاب المشاهدين بالصدمة!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مدريد، بدأت يوم الخميس محاكمة أحد المشاركين في النسخة الإسبانية من برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر"، والمتهم بالاعتداء على متسابقة أخرى في عام 2017. طالبت النيابة العامة بسجن المتهم لمدة عامين ونصف وبتعويض قدره 6000 يورو، وطالبت بتعويض نفس المبلغ من منتجي البرنامج عن الأضرار التي لحقت بالضحية.



كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في فبراير، لكن تم تعليقها بسبب "مشاكل نفسية" تعرضت لها الضحية وعجزت عن الإدلاء بشهادتها.



ووفقًا لصحيفة "ايه بي سي" الصادرة في مدريد، قررت صاحبة الشكوى آنذاك التنازل عن اتهام مهاجمها المفترض.

وحدثت الواقعة خلال تصوير برنامج "بيغ براذر" ("غران هيرمانو" باللغة الإسبانية) في عام 2017، وهو برنامج يعرض على قناة Telecinco، القناة الأكثر مشاهدة في إسبانيا.



يتم إيداع مجموعة من الأشخاص داخل منزل وتصويرهم باستمرار، في حين يقوم المشاهدون بالتصويت لاستبعاد المتسابقين واحدًا تلو الآخر.



اتهمت المدعية مشاركًا آخر في البرنامج، والذي كانت على علاقة عاطفية معه لمدة تقارب الخمسين يومًا، بالاعتداء عليها في غرفة أمام عدسة الكاميرات، وذلك وهي "في حالة سكر"، وفقًا للادعاء.



ذكرت النيابة العامة في بيانها أن الشابة قامت برفع يدها مرتين بطلب منه للتوقف، وأعربت بكلمات متلعثمة عن عدم قدرتها على ذلك.

بعد مرور عشر دقائق فقط، قامت الشابة برفع اللحاف، وفي ذلك الوقت دخل أحد أعضاء فريق الإنتاج المسؤولين عن مشاهدة مقاطع الفيديو. لاحظ العضو هذا الخمول الذي كانت تعاني منه صاحبة الشكوى.

وبهذا بدأت القضية التي استمرت لمدة عامين، حيث تم الكشف عنها في عام 2019 عندما كشفت وسائل الإعلام عن استدعاء الشابة لأخذ تعليقها بعد يوم واحد من الحادثة التي وقعت أمام الكاميرا في غرفة الاعتراف.

تم نشر مقطع فيديو لهذا الاعتراف على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وكشف عن لحظات توسل وبكاء الشابة التي طالبت بوقف بث الصور.