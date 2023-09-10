انت الأن تتابع خبر الفرحة انتهت.. الساعات القادمة تحمل لمصر اسوء كارثة عرفتها البلاد..والارصاد يطلق تحذيرات طارئة وعاجلة ويحذر المواطنين من الخروج في النهار ... (فخذوا حذركم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع أن تشهد البلاد يوم غد الإثنين هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الأيام الماضية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أفادت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، بتوقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال الأسبوع الماضي. وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن هناك توقعات بمواصلة الأجواء المعتدلة في درجات الحرارة، وأن هناك فرصة لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري يوم غد الإثنين.

وأشارت غانم إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وتراجع نشاط الرياح كانا سببًا في ارتفاع درجة الحرارة في الأيام القليلة الماضية، وأن هناك توقعات بتساقط الأمطار في بعض المناطق خلال الساعات القادمة.