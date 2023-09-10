انت الأن تتابع خبر بعد زواجها السري واجهاضها .. انتحار الفنانة المصرية ميرفت امين يحرق الردود والقلوب في مواقع التواصل الاجتماعي.. (صدمة فنية مزلزلة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان السوري موفق بهجت عن تفاصيل مثيرة حول علاقته بالنجمة المصرية ميرفت أمين خلال مشاركته كضيف في إحدى البرامج الإذاعية.

في حواره، ذكر بهجت أنه كان يغني في إحدى الأماكن قبل نحو 50 عامًا، وفي تلك اللحظة، كانت هناك فتاة جميلة تنظر إليه بحماس وإعجاب. وكانت ترافقها أيضًا فتاة سمراء جميلة ولكنه رفض الكشف عن هويتها بسبب شهرتها. ورغم رغبته في التعرف عليها، إلا أن الفتاة الشقراء اقتربت منه وبادرت بالتعرف عليه وطلبت رقم هاتفه بعد انتهاء فقرته الغنائية. وتبين لاحقًا أن تلك الفتاة هي ميرفت أمين.

أشار الفنان السوري موفق بهجت إلى أنه أعجب بها بسبب شخصيتها الرائعة وأناقتها. وعندما عاد إلى المنزل، تلقى اتصالًا هاتفيًا من ميرفت أمين تدعوه لقضاء سهرة معها. وبعد الموافقة على الدعوة، قضى الثنائي وقتًا ممتعًا وتعرفا على بعضهما البعض وأعجب بها لجمالها وروحها الحسية. وبعد فترة من الزمن، قررا الزواج، لكن بهجت وضع شرطًا على ميرفت أمين أن يكون الزواج سريًا بسبب وجود زوجته وابنه. ولم يكن يرغب في الكشف عن هذا الأمر. ومع ذلك، خانته ميرفت أمين وكشفت عن هذا الزواج للصحافة في اليوم التالي، مما أدى إلى انتشار الخبر.

أوضح موفق بهجت أن زواجه من الممثلة المصرية ميرفت أمين لم يستمر لأكثر من عامين، وقد واجها العديد من المشاكل بسبب غيرة ميرفت الشديدة عليه. وكانت ميرفت قد حاولت الانتحار مرتين بسبب هذه الغيرة الشديدة. وأضاف أنه رفض الإنجاب منها، وعندما حملت، أجبرها على إجهاض الجنين لأن الظروف لم تكن مناسبة لإنجاب الأطفال.

وختم النجم السوري حديثه بأن زواجه من ميرفت أمين كان مجرد مزحة، ورد على تصريحاتها السابقة التي أعربت فيها عن ندمها على هذا الزواج ووصفته بأنه مجرد خطأ. وأكد أنها ندمت على زواجها منه واعتبرته خطأ، ولكنها أخطأت بعدها تسع مرات.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع التفاصيل التي كشفها موفق بهجت، وعبر البعض عن تعاطفهم مع ميرفت أمين بسبب معاناتها في هذا الزواج بسبب الشروط السرية وعدم الإنجاب والاضطرار للإجهاض.