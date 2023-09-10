انت الأن تتابع خبر عريس مراهق يباغت عروسته بفعل لا يقبله عقل أمام جميع الحضور في حفل الزفاف.. والعروسة تصرخ بشدة وتغادر الفرح على الفور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب تصرف العريس مع عروسه في إثارة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عروسان من أوزبكستان خلال ليلة زفافهما وهما يتنافسان في لعبة تقليدية.

ويوثق الفيديو الموقف بالكامل، حيث تفاجأت العروس بعد فوزها على العريس وهي ترتدي فستان الزفاف، بضرب العريس لها بقوة على رأسها، مما تسبب لها في ألم شديد، وقررت مغادرة المكان على الفور.

وانتقد العديد من النشطاء العنف الذي مارسه العريس والإهانة التي تعرضت لها العروس الجديدة عندما خسر في اللعبة التي تقام أمام الحضور في حفل الزفاف، ووجهوا اللوم للحاضرين الذين لم يتدخلوا للدفاع عن الفتاة الضعيفة.

وقالت المحامية الحقوقية والناشطة الإنسانية ليلى نزغول صيتبك إن الأمر لا يستدعي كل هذا العنف، فهو مجرد لعبة بين العروسين، ورأت أن مقطع الفيديو أظهر حالة الصدمة للحضور وأهل العروس الذين بدأوا يبكون ويغادرون بعد تعرضها للضرب الشديد على رأسها.