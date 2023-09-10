انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. كيوم ولدتها امها فتاتان سعوديتان ولعت النت و أبهرت الشباب بوصله رقص تحدت بها اشهر راقصة في العالم شاكيرا وسما المصري وفيفي عبده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن وصله رقص لفتاتان من داخل غرفه نومها تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي سما المصري وليلي علوي وصافيناز

بعد الجدل الذي ثار بسبب مشهد غير أخلاقي يتعلق بزنا المحارم، تضمنته أولى حلقات مسلسلها الرمضاني “دنيا تانية” والذي بدأ بثه مع بداية الشهر الكريم، أكدت الفنانة المصرية ليلى علوي أن المشهد المثير للجدل غير مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب المشاهدين.

وقالت في تصريحات لـ” العربية.نت” إنها تحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، وإن طاقم المسلسل التزم به، مؤكدة أنها تستمع لكافة الملاحظات وتعمل بها ولا تجد غضاضة في ذلك.

وأشارت إلى أنها تقف مع المجلس الأعلى للإعلام والرقابة في خندق واحد وتعمل في تناغم مع ملاحظاتهم، وأنها تحترم اسمها وتاريخها الفني.