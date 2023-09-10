انت الأن تتابع خبر جلد على عظم.. تسريب صور للمغربية ’’سلمى رشيد‘‘ قبل الشهرة يضعها في موقف حرج للغاية .. وكأنها دنيا بطمة قبل الشهرة لن تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "انستغرام"، بعض الصور الخاصة بالمغنية سلمى رشيد من أيام الدراسة، وعلى ما يبدو أنها من أيام الإعدادية أو الثانوية، حيث كانت ما تزال تلميذة صغيرة في السن، وكانت مختلفة تماماً كما لم يراها الجمهور من قبل.

تظهر سلمى في الصور التي تم انتشارها بشكل كبير مختلفة تماماً، رغم أنها ما تزال ملامحها كما هي وجمالها كما هو، إلا أن هناك عدد كبير من التحسينات والتغييرات على شكلها، الذي تغير تغييراً جذرياً لا يصدق. الصور أعادت إلى الواجهة موضوع عمليات التجميل التي تخضع لها جل المغنيات، حيث بدت سلمى مختلفة تماماً عما عليه الآن وعما تنشره في الانستغرام.

بدءاً من بشرتها السوداء ووجهها البريء والشاحب، ناهيك عن اللباس، ويبدوا حسب رواد التواصل الاجتماعي أن سلمى رشيد اتبعت خطوات دنيا بطمة في التجميل وغيّرت مظهرها كلياً.