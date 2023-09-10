لا تستسلم ولو كنت بسن70.. عشبة الشباب متوفرة بقوة وبسعر التراب ومفعولها الكبير يضاهي الحبة الزرقاء عشرات أضعاف وتحسن وظائف الدماغ.!! تعرف عليها وجربها وودع الضعف والحرمان!

انت الأن تتابع خلا تستسلم ولو كنت بسن70.. عشبة الشباب متوفرة بقوة وبسعر التراب ومفعولها الكبير يضاهي الحبة الزرقاء عشرات أضعاف وتحسن وظائف الدماغ.!! تعرف عليها وجربها وودع الضعف والحرمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نبتة الجنسنج هي واحدة من الأعشاب الطبيعية التي تتمتع بخصائص علاجية فريدة من نوعها. فهي تستخدم في تركيب العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل، وقد استخدمت في الطب الصيني التقليدي منذ القدم كمهدئ للأعصاب ومضاد للقلق والتوتر ومعالج للأرق.

وفيما يلي سنستعرض بعض الفوائد الصحية لنبتة الجنسنج وفقًا لموقع "Health line":

1- علاج الالتهابات: أظهرت بعض الدراسات أن نبتة الجنسنج تحتوي على مركبات الجينوسايد التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات. وتساهم هذه المركبات في زيادة فعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل. وأشارت دراسة أخرى إلى أن تناول الجنسنج الأحمر بمقدار 2 جرام ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع يقلل من مستويات العلامات الالتهابية بعد التمرينات الإحمائية بالمقارنة مع المجموعة التي لم تتناول الجنسنج.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن الجنسنج الأحمر يساهم في تخفيف حدة الالتهابات لدى المصابين بأمراض جلدية مثل الإكزيما.

2- تحسين وظائف الدماغ: أشارت إحدى الدراسات إلى أن المكونات الموجودة في الجنسنج، مثل مركبات الجينوسايد، قادرة على حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يعزز الجنسنج امتصاص السكر بواسطة الخلايا في الجسم، مما يساهم في تحسين الأداء العقلي وتقليل الإجهاد الذهني.

توصلت بعض الدراسات إلى أن الجنسنج يمكن أن يكون بديلاً فعالاً لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال. يحتوي الجنسنج على مركبات تساعد على حماية الأوعية الدموية والأنسجة من التأكسد الضار وتعزز استعادة الوظيفة الطبيعية للجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحفز الجنسنج إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد في استرخاء عضلات الرجل وتحفيز الدورة الدموية في الجسم. وقد أظهرت دراسة أن الرجال الذين تلقوا علاجًا بالجنسنج الأحمر شهدوا تحسنًا بنسبة 60٪ في أعراض ضعف الانتصاب. وأخرى أظهرت أن 86 رجلاً تعافوا من ضعف الانتصاب بعد تناول 1000 ملغ من مستخلص الجنسنج لمدة 8 أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، يقوي الجنسنج المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض. وقد أكدت دراسات أن الجنسنج يعزز جهاز المناعة لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للجراحة أو العلاج الكيميائي. فقد تبين أن استخدام الجنسنج يومياً لمدة عامين لدى 39 شخصاً يتعافون من استئصال ورم يساهم في تعزيز قوة المناعة لديهم. وأشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج يمكن أن يعيشوا حياة خالية من الأمراض لمدة خمس سنوات بنسبة 35٪ أعلى من غيرهم، وأن نسبة البقاء لديهم أعلى بنسبة 38٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجنسنج مفيدًا جدًا لترطيب البشرة وعلاج حب الشباب، وقد أكد الأطباء هذا الأمر.