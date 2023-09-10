انت الأن تتابع خبر أول تعليق من السعودية على سلسلة الزلازل الكارثي والتي ضربت المغرب وأدت إلى سقوط ضحايا ومصابين كثيرة..هذا ما سوف تقدمة السعودية!!التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تعاطفها الصادق مع حكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بسبب سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في منصة "إكس" بأن المملكة تعبر عن تضامنها مع المغرب وشعبه في هذا الوقت العصيب، وتقدم تعازيها الخالصة لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتتمنى الأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.