انت الأن تتابع خبر كريستيانو رونالدو يفاجئ جميع المغاربة المتضررين من الزلزال المدمر.. لن تتخيلوا ماذا سيعطي كل واحد منهم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العالم العربي والغربي بعد قيامه بتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال الذي وقع في المغرب وأودى بحياة العديد من الأشخاص.

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو قرر توفير غرف في فندقه بشكل مجاني للمتضررين من زلزال المغرب.

تعرضت بعض المدن والأقاليم المغربية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 9 سبتمبر لزلزال قوي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

كريستيانو رونالدو يمتلك فرعًا من سلسلة فنادقه "pestanta CR7" في مدينة مراكش بالمغرب.