انت الأن تتابع خبر لن تصدقوا ان هذا كان السب بطلاق رضوى الشربيني وخروجها مطروده مهتانة من بيت زوجها بنص الليل.. ماتم كشفه مخجل ولا يمكن تصديقه؟!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية بارزة. بدأت حياتها المهنية كمذيعة في التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية على عدة قنوات فضائية.

تثير رضوى الشربيني الجدل باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال برنامجها "هي وبس" الذي يبث على قناة "سي بي سي سفرة" حيث تهاجم الرجال بشكل مستمر. وقد اعتبرها العديد من الرجال عدوة لهم.

صرحت رضوى الشربيني أن أغنية "المرايا" للفنانة شيرين عبد الوهاب كانت السبب في انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات ونصف. وأشارت إلى أن هذه الأغنية كان لها تأثير كبير في إعادة تقييمها لحياتها واتخاذها لهذا القرار.

في مقابلة تلفزيونية، قالت: "كنت أستحم في الحمام وكنت دائماً أستمع إلى الأغاني. في يوم من الأيام، سمعت أغنية لشيرين (هتعمل إيه لو بصيت في المرايا). كنت أقف أمام المرايا في الحمام وظننت أنها تغنيها لي أو تغنيها عني". وأضافت: "قضيت وقتاً طويلاً في الحمام، حوالي ساعتين وربع. وخلال ذلك، مرّت في ذهني ذكريات حياتي. وبعد الانتهاء من الاستحمام، سألت نفسي ماذا ستفعلين إذا نظرتِ في المرايا؟ أصبحت حياتك بأكملها. فقمت بأداء صلاة الاستخارة وفي اليوم التالي، قلت لزوجي: طلّقني".

في هذه السطور، سنقدم لكم 10 معلومات عن الإعلامية رضوى الشربيني. احتفلت رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، في سبتمبر الماضي بعيد ميلادها الواحد والأربعين.

بدأت رضوى مشوارها الإعلامي قبل عشر سنوات، حيث عملت في العديد من القنوات المختلفة، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي قدمن برنامجًا عن السيارات بعنوان "Auto Car".

قدمت رضوى برنامج "دراما شو" على قناة "الحياة".

وقد كانت لديها تجربة قصيرة في التلفزيون المصري من خلال برنامج "أنا مصر".

اضطرت رضوى إلى ترك مجال الإعلام والعمل في مجال البترول بسبب زيادة كبيرة في وزنها بعد الحمل والولادة، حتى أصبح شكلها غير مناسب لكونها مذيعة، ولكنها استطاعت أن تعود إلى وزنها الطبيعي واستأنفت عملها بعد فترة.انضمت رضوى إلى فريق عمل قناة "سي بي سي سفرة" في عام 2017 وبدأت تقديم برنامجها "هي وبس".

تعيش رضوى منفصلة عن زوجها ولديها طفلتين، وأعلنت أنها لن تفكر في الزواج والحب مرة أخرى، معتبرة أن "المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين".

كان أعلى فيديو مشاهدة لرضوى على موقع "يوتيوب" هو فيديو توجهت فيه لفتاة تشتكي من إهمال خطيبها لها لمدة 5 سنوات، ونصحتها بحظره على وسائل التواصل الاجتماعي.

رضوى الشربيني، المقدمة التلفزيونية المشهورة، تشتهر بقدرتها الفريدة على مشاركة الجمهور مشاكلهم الخاصة والتعامل معهم كأهلها. تعتبر من أبرز التجارب التي اكتسبتها تجربة طلاقها وصعوباتها المالية، حيث كانت تمتلك فقط 200 جنيه، وهذا ما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين. تحظى رضوى الشربيني بشعبية كبيرة بسبب دعمها القوي للمرأة ودفاعها عن حقوقها، وهذا الأمر يثير الجدل بين الجمهور.

تقدم رضوى الشربيني في برنامجها نصائح في مجالات الموضة والجمال والصحة للمشاهدين النساء، بالإضافة إلى مشاركة قصص شخصية وتجاربها الشخصية مثل قصة طلاقها وتجربتها في إجراء عمليات التجميل. تستخدم رضوى الشربيني منصتها التلفزيونية لنشر رسالتها وتوعية النساء بأهمية الاهتمام بأنفسهن وتحقيق توازن في حياتهن.