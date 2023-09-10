انت الأن تتابع خبر عاجل : نادي النصر السعودي يزلزل حكيم زياش عن التعاقد معه وصفقة تعرف منعرج خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مفاجأة غير متوقعة، وبعدما كان الجميع يترقب تعاقد النصر مع النجم المغربي حكيم زياش، قام الإعلامي الرياضي بتال القوس بإطلاق تصريح مفاجئ.

في حديثه في برنامجه، أعلن القوس أن هناك تفكير في النادي العالمي في التراجع عن إتمام صفقة زياش. وأكد أن زياش قد أعطى موافقته النهائية لمسؤولي النصر بقبول عقدهم، وأن فريقه تشيلسي وافق أيضًا على كل بنود انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وأشار القوس إلى أن سبب تردد النصر في إتمام الصفقة يعود إلى رغبتهم في التعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون ذكر اسمه.