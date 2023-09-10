انت الأن تتابع خبر تعرف على معجزة 5 مشروبات رهيبة وجبارة تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم.. جربها الان ولن تندم ابداً.؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تكون قد واجهت قوائم الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن ماذا عن المشروبات؟

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد ينصحك الأطباء بتجنب المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية أو محليات. في فصل الصيف، قد يكون من الصعب تجنب تلك المشروبات المنعشة.

معظم المشروبات الجاهزة مليئة بالسكر المضاف والمكونات غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. لذلك، للتغلب على العطش، من الضروري اختيار البدائل المناسبة لمرضى السكري. وإليك بعض هذه الخيارات.

في المقام الأول، يوصى بشرب الماء. تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنتظمة إلى الجفاف، وشرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول والتحكم في مستويات السكر في الدم. لذلك، لتحقيق أقصى قدر من الترطيب، يجب شرب الكثير من الماء، حيث أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

ثانيًا، يمكن تناول عصير الليمون بدون سكر. إذا كنت تعاني من مرض السكري، فما عليك سوى مزج بعض المكونات البسيطة باستثناء السكر والاستمتاع. الليمون أيضًا صديق لمرضى السكري ويمكن أن يكون بديلاً جيدًا للمشروبات الغازية المحلاة.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، هناك بعض المشروبات الصحية التي يمكن تضمينها في نظامهم الغذائي للمساعدة في تحسين صحتهم والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. فيما يلي بعض الخيارات المفيدة:

1. الماء

أهم المشروبات التي يجب على مرضى السكري تناولها بانتظام هي الماء. فإن شرب كميات كافية من الماء يساعد في ترطيب الجسم والتحكم في مستويات السكر في الدم. يُفضل شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية أو المشروبات الحلوة الأخرى التي قد تحتوي على كميات عالية من السكر المضاف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة شرائح الفاكهة الطازجة أو الأعشاب الطازجة إلى الماء لإضفاء نكهة طبيعية ومنعشة.

2. الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر مشروبًا صحيًا يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. فهو يُعزز صحة القلب ويساعد في تحسين وظائف الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتحسين تحكم مستويات السكر في الدم. ولكن يجب تجنب إضافة السكر أو العسل إلى الشاي الأخضر للحفاظ على فوائده الصحية.

3. عصير الخضار

ثالثًا، يمكن تناول عصير الخضار بدلاً من عصائر الفاكهة. فعصائر الفاكهة يمكن أن تحتوي على كمية عالية من السكر الطبيعي. لذا، يمكنك الجمع بين الخضار التي تختارها وعمل مزيجك الخاص. يجب تجنب إضافة الملح أو السكر إلى العصير للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

4. ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند مرطبًا ومنعشًا ومغذيًا. إنه يحتوي على نسبة سكر في الدم منخفضة ومحتوى أقل من السكر الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ماء جوز الهند على العناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. وبالتالي، يُمكن لمرضى السكري شرب ماء جوز الهند، ولكن يجب عليهم استشارة خبير لمعرفة الكمية المناسبة التي يُمكن إضافتها بأمان إلى نظامهم الغذائي.

5. اللبن الرائب

يُعتبر اللبن الرائب مشروبًا مفيدًا يُمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية. فهو يُعزز صحة الأمعاء بفضل خصائصه البروبيوتيكية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُساعد شرب اللبن الرائب في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. وبالنسبة لمرضى السكري، فإن اللبن الرائب يُعتبر مشروبًا مثاليًا، حيث يحتوي على نسبة سكر في الدم منخفضة ومحتوى دهون منخفض وسعرات حرارية أقل.