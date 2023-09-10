انت الأن تتابع خبر أمير سعودي يوجه رسالة عاجلة وتحذير للفرعون المصري محمد صلاح.. هذا ماسيحدث اذا رفض عرض الاتحاد الخيالي..صدمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الكثير من الجدل والحديث حول صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي، قرر والد الفرعون المصري أن يحسم الأمر ويؤكد بقاء ابنه في النادي الإنجليزي.



كشف والد النجم المصري عن رغبة ابنه في الاستمرار في نادي ليفربول وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية خلال هذا الموسم.

من جهة أخرى، قدم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه اقتراحًا عاجلاً للوفد السعودي قد يساهم في حسم انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي مساء أمس الخميس.



يتمثل هذا الاقتراح المقدم من جستنيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" في تحذير السعودية صلاح ونادي ليفربول بأنه إذا لم ينتقل النجم المصري إلى الاتحاد في الصيف الحالي، سيتم منع الأندية السعودية الأخرى من التعاقد معه في المستقبل.



وأضاف الإعلامي الرياضي: "أيضًا، لن يحصل النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه على نفس المميزات المالية التي تم تقديمها لهما إذا عاد الاتحاد للصفقة في الصيف المقبل".



واعتبر عدنان جستنيه أن هذا الاقتراح إذا تم تنفيذه سيكون كفيلًا بإقناع محمد صلاح ومجلس إدارة نادي ليفربول بقبول العرض الآن.