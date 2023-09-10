انت الأن تتابع خبر الى كل مريض يعاني ويتألم ولايتكلم انهى معاناتك اليوم.. داوم على تناول ملعقة من هذا المشروب الطبيعي على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تواجه خطر الإصابة بمرض السكري، فإن إضافة عصير الكزبرة إلى نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

أظهرت إحدى الدراسات أن الكزبرة تسبب زيادة في نسبة الجليكوجين في الكبد، وهذا يشير إلى أن الجسم يقوم بتخزين الجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين لتنظيم مستويات السكر في الدم. كما يبدو أن الكزبرة تقلل من نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين. هذه المعلومات مأخوذة من موقع "facty".

هناك دراسة أخرى أشارت إلى أن الكزبرة قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وعسر الهضم. بعض الدراسات أيضًا تشير إلى أنها قد تكون فعالة في علاج نوبات الصرع، حيث تساهم في الحد من حدوث خلل في الخلايا العصبية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الكزبرة كمدر للبول، مما يساعد في تطهير الجسم من السموم وتنظيفه بشكل منتظم. وتحتوي الكزبرة أيضًا على مضادات الأكسدة، وبالتالي فإن تناولها يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.