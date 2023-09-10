انت الأن تتابع خبر اتفرج:الأميرة هياء بنت حمزة تسلب الأضواء وتخطف العقول بعد ظهرت بإطلالة غاية في الأناقة والانوثة... وما ارتدته تسبب بضجة على مواقع التواصل !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غياب طويل عقب إغلاق الحساب الذي كان يحمل اسمها ويداوم على نشر صور لها، قام حساب على "انستغرام" متخصص بنشر صور أبناء العائلة الهاشمية في الأردن بنشر صورة حديثة للأميرة هيا بنت حمزة.

وفقًا للصورة المنشورة، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة برفقة ابنة عمها الأميرة هالة بنت هاشم من خلال التقاط صورة سيلفي لهما. وعكست الصورة المنشورة إطلالة الأميرة هيا بنت حمزة الجميلة وما يحمله وجهها من ملامح البراءة والطفولة والجمال. وفقًا للصورة، لم تنس الأميرة هيا بنت حمزة أن تضيف لمساتها الخاصة للصورة لتضيف لها اللطافة والبهجة من خلال توجيه قبلة.لقد لاقت الصورة استحسانًا وتفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين الذين أعربوا عن حبهم للأميرتين الهاشميتين وأشادوا بجمالهما اللافت، معربين عن إعجابهم بالتغيرات السريعة في شكل الأميرة "هيا". وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات بالاسم ياسمين قبلان: "محلاهن". وقال أحد المتابعين بالاسم حمزة الجازي في تعليقه على إطلالة الأميرتين: "الله يحفظكم".

في تطور مفاجئ، تم الإعلان عن انفصال الأمير حمزة، نجل الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، عن زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم بن نايف. يعتبر هذا الانفصال نهاية لزواج استمر لمدة ست سنوات، حيث تم إعلان انفصالهما في عام 2009.

تعتبر الأميرة نور ابنة الأمير حمزة من زوجته الأولى نور بنت عاصم بن نايف. تمت مراسم زواجهما في عام 2003، ولكن للأسف لم يدم هذا الزواج طويلاً. بعد ست سنوات فقط، تم الإعلان عن انفصالهما وانتهاء هذه العلاقة. بعد الانفصال، تزوجت الأميرة نور من رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان.

لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول هذا الزواج الثاني، ولكن يبدو أن الأميرة نور وجدت السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية. على الرغم من انفصالهما، يظل الأمير حمزة والأميرة نور مرتبطين بصلة قرابة بسبب ابنتهما الجميلة هيا. هيا هي ابنة الأمير حمزة والأميرة نور، ورغم انفصال والديها، فإنهما يعملان سويًا لتوفير الرعاية والحب لها.

نتمنى للأمير حمزة والأميرة نور السعادة والراحة في حياتهما الشخصية، وأن يتمكنا من تحقيق أهدافهما وتحقيق أحلامهما في المستقبل.