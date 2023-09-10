خليجي يمارس الرذيلة مع. راقصة مغربية حسناء .. ولكن عندما أستيقظ في الصباح كانت المفاجأة المزلزلة التي قصمت ظهره!!

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رياض - احمد صلاح - تمكنت قوات الشرطة في مدينة مراكش من اعتقال شقيقة الراقصة المعروفة في المدينة، بعدما تقدم سائح من دولة الخليج بشكوى ضدها بتهمة السرقة والنصب. ووفقًا للمصادر المحلية، قدم السائح بشكوى إلى النيابة العامة، اتهم فيها شقيقة الراقصة بسرقة ساعة يدوية فاخرة ومبلغ مالي كبير خلال ليلة قضاها معها.

وبناءً على هذه الشكوى، قامت قوات الشرطة بفتح تحقيق في القضية وتمكنت من اعتقال المشتبه بها صباح يوم الأحد برفقة فتاة أخرى. تم إطلاق سراح الفتاة بعد تأكد عدم تورطها في الواقعة. وتم استجواب المشتبه بها من قبل الشرطة في مركز الشرطة، وما زال التحقيق جاريًا حتى الآن قبل تقديمها إلى القضاء.