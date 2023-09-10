انت الأن تتابع خبر بعد طردها وخروجها مُهزئة من قناة الجزيرة حقائق صادمة للغاية تكشف لأول مرة عن المذيعة الشهيرة خديجة بنت قنا . والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خديجة بن قنة هي مذيعة أخبار وإعلامية جزائرية تعمل في قناة الجزيرة الفضائية في قطر. ولدت في العاصمة الجزائرية في عام 1965م. تخرجت من معهد الإعلام بجامعة الجزائر من قسم الإذاعة والتلفزة، ثم التحقت بمعهد اللوفر في باريس لتكوين الصحفيين المحترفين.

تداولت العديد من الحسابات الإخبارية والمواقع الإلكترونية أخبارًا متضاربة حول مغادرة خديجة بن قنة لقناة الجزيرة القطرية، مما أثار الكثير من الجدل لدى الجمهور العربي.

ردت خديجة بن قنة على هذه الشائعات من خلال نشر صور لها وهي تتابع مباريات كأس العالم 2022 من المدرجات، وقد علقت على ذلك قائلة بالجزائرية "هنا يموت قاسي"، وهو تعبير يعني "موتوا بغيظكم".

تبين فيما بعد أن أنباء طردها من القناة مجرد شائعات تداولتها بعض وسائل الإعلام لاستغلال التريند الخاص بكأس العالم وقطر في هذه الأيام.

ومع ذلك، فقد تعرضت خديجة بن قنة للعديد من المواقف الصعبة خلال عملها لأكثر من 20 عامًا بقناة الجزيرة، مثل انتشار شائعات طردها من القناة وتداول نشرة بالقبض عليها. وقد حاورت العديد من الرؤساء والزعماء، مثل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيلبان والزعيم الليبي معمر القذافي الذي اشترط على الجزيرة أن تكون خديجة بن قنة هي المذيعة التي تجري معه الحوار.

تعرضت خديجة بن قنه لموقف صعب عندما قام الرئيس محمود أحمدي نجاد بإجراء حوار معها في طهران، حيث كان يرغب في أن يكون اللقاء مباشرًا وليس مسجلًا كما كانت اللقاءات السابقة التي أجرتها قناة الجزيرة.

في تلك الليلة، التي كانت ذكرى عاشوراء، أخطأت خديجة بن قنه في تقدير الأمر وارتدت لباسًا أبيضًا، لتفاجأ بأن الجميع حولها يرتدون السواد، ولكن الرئيس الإيراني لاحظ ذلك.

دخل إلى إحدى الغرف في مقر الرئاسة وغير سترته السوداء بسترة بنية اللون، حتى يتجنب إحراجها. في عام 2012، منعت السلطات السورية خديجة بن قنه من دخول البلاد ووزعت منشورًا للقبض عليها من قبل المخابرات العسكرية في حال دخولها من أي من المعابر الحدودية السورية، وذلك بسبب هجومها المستمر على النظام السوري والرئيس بشار الأسد.

في عام 2016، نشرت صحيفة النهار الجزائرية صورة لفتاة نصف عارية في وضع إباحي، وأشارت في عنوان الخبر إلى أنها ابنة المذيعة خديجة بن قنه، والتي دخلت المستشفى بسبب انتشار صور إباحية لابنتها. ولكنها ردت على الصحيفة واتهمتها بنشر الفسق.

في عام 2020، أعلنت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنه عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي، وعلى الرغم من ذلك نفت أن غيابها عن تقديم الأخبار على قناة الجزيرة لمدة عامين كان بسبب استقالتها أو إقالتها. يجدر بالذكر أن خديجة بن قنه قد أثبتت نفسها كمقدمة برامج موهوبة على شاشة الجزيرة، حيث قدمت برامجًا مثل "الشريعة والحياة" و "وللنساء فقط" و "ما وراء الخبر". كما تميزت بقدرتها على فك شفرات شخصيات العديد من الزعماء.

فعلى الرغم من رفض الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ومعمر القذافي لإجراء أي لقاءات مع وسائل الإعلام العربية، استطاعت خديجة بن قنه أن تقوم بزيارات لهؤلاء الزعماء وتحقيق نجاحات كبيرة في فك شفراتهم والتواصل معهم بشكل فعال. فقد تمكنت من تحويل جمودهم إلى سيل من التصريحات والمعلومات الهامة.