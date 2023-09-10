انت الأن تتابع خبر عـلامات الساعة تظهر في الإمارات.. فتاة عذراء فائقة الحسن والجمال عمرها 15 عامـاً اكتشفت بالصـدفة أنها حامل بسبب الدردشة عبر الفيسبوك .. لن تصدق كيف حـدث ذلك و صدم الجميع ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت قصة حمل فتاة إماراتية عذراء في سن الخامسة عشرة جدلاً واسعاً وتساؤلات كثيرة في المجتمع. تعجب الجميع كيف يمكن لفتاة في هذا العمر الصغير أن تكون حاملة وهي لا تزال عذراء. ووفقاً للتقرير الطبي، تبين أن الفتاة حامل في الأسبوع التاسع والعشرين والجنين بحالة جيدة، ولكنها لا تزال عذراء. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أوضحت الطبيبة سحر مسعود من مصلحة الطب الشرعي أنه من الممكن أن تحدث حملة في حالة تسرب كمية صغيرة من السائل المنوي إلى الرحم دون أن تفقد الفتاة عذريتها. وبالنظر إلى القصة الغريبة، يبدو أن هذا هو ما حدث في حالة الفتاة الإماراتية. تعرفت الفتاة الصغيرة منى على ياسر، الشاب الذي يكبرها بعام واحد، عبر موقع للدردشة على الإنترنت. وبعد التفاهم، قررا أن يلتقيا في دبي. قامت منى بترتيب اللقاء وساعدت صديقها في التسلل إلى منزلها دون علم أهلها. وتكررت هذه اللقاءات ثلاث مرات. وبعد سؤالها، أصرت منى على أن الجنين نتيجة لعلاقة غير شرعية ربطتها بهذا الشاب الذي نفى التهمة. وقد أثارت هذه القصة الغريبة ردود فعل متباينة في المجتمع وأثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية حدوث هذا الأمر الغريب. يجب أن يتم التعامل مع هذه القصة بحذر واحترام لخصوصية الفتاة وأسرتها. ويجب توفير الدعم اللازم لها وللجنين والتأكد من سلامتهما الصحية. كما ينبغي أن يتم فتح تحقيق شامل لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر الغريب.

وقال إنه ارتبط بعلاقة حب مع الفتاة ولم يقم بالنوم معها كالأزواج، وإنما نام معها في سرير واحد وتبادلا القبل، وهذا الطفل الذي في أحشائها ليس طفله، وقد صرخ بذلك في قاعة المحكمة، فيما طالبت الفتاة بفحص الـ«دي إن إيه» لإثبات نسب الطفل الذي سيدخل الدنيا ولا يعلم ما سيلاقيه.

ويروي الشاب قصته قائلاً: تعرفت على منى قبل سنتين عبر أحد المواقع الإلكترونية للدردشة، وبعدها تقابلنا في منزل أسرتها، حيثُ كانت تسهل لي مهمة الدخول إلى المنزل والبقاء في غرفتها دون أن يعلم أي أحد من أفراد عائلتها، وكنا نكتفي بالقبل، وباللعب معاً، فقط. المتهم ياسر مازال ينفي ممارسة الرذيلة مع الفتاة، زاعماً أنه انفصل عنها قبل أن يعرف أنها حامل. لكن منى أصرت أمام النيابة أنها كانت ترتبط بعلاقة حب معه، في منزلها بعد نوم أهلها، وأضافت: «مارس معي بشكل كامل 3 مرات،

وعندما أخبرته بأنني حامل لم يكترث»، والقضاء ينظر اليوم في واقعة أصغر أم إماراتية مراهقة عذراء، ووجهت لهما تهمة هتك العرض بالرضا المعاقب عليها في المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته لغاية 2006 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وتعتبر المذنبة المجتمع الأبوي المسيطر من وجهة نظر هدوب علي موسى، طالبة في جامعة الشارقة، تحمل الفتاة المسؤولية، وكأن الحمل حدث من العدم، وتتساءل: «أين أسرتها،

مع ذلك، يجب على هذا المجتمع أن ينظر إلى الفتى بنفس العين، وينبغي ألا ينقذه ذكوريته. يتساءل محمد القيس، الطالب في جامعة أميركية في دبي: "هل يعتبر الشرف أن تكون المرأة عذراء؟" الجواب هو لا. في هذا العصر، يمكن للطب أن يستعيد عذرية الفتاة غير البكر، لذا أرى أنها قد تدمر مستقبلها. فمن يوافق على الزواج من فتاة لعوب، تبرعت بنفسها لشاب لا تربطهما سوى علاقة سريعة عبر الإنترنت؟"

من وجهة نظر بلال صلاح، طالب الماجستير في هندسة الكهرباء في الجامعة الألمانية، ينظر إلى الفتاة بانزعاج ويرى أنها جريئة للغاية عندما تسمح لشاب لا تعرفه بأي شكل من الأشكال بالدخول إلى منزلها في السرية وتحت ظلام الليل لممارسة الرذيلة معه، حتى وإن كانت لم تفقد عذريتها.