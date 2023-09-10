انت الأن تتابع خبر لم يحترم حزن ضحايا الزلزال... الأهالي يقبضون على شاب مغربي يمارس هذا الفعل الدنيء بلا ذرة خجل ... وما فعله به الأهالي صادم للغاية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد حي "أيشور" في جماعة أزغنغان، التابعة لإقليم الناظور، حالة استنفار أمني بعد اكتشاف جثة رجل في الأربعينات من العمر ملقاة في ساحة في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر محلية أن الرجل تعرض لطعنة قاتلة في العنق، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث قبل العثور عليه مغطى بالدماء. وفي حين تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإجراء التشريح الطبي، يواصل رجال الأمن تمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبه به في الجريمة.