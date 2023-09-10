انت الأن تتابع خبر خوفا على ابنتيه.. المنتج البحريني محمد الترك يعبر عن قلقة عن ابنتيه:” حسبي الله أحد يطمني عليه.. (صورة) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعرب المنتج البحريني، محمد الترك عن قلقه على ابنتيه “غزل” و “ليلى روز” من طليقته الفنانة المغربية، دنيا بطمة،ن جراء الزلزال الذي ضرب مجموعة من المناطق بالمغرب.

ولمح المنتج البحريني، محمد الترك في منشور عبر حسابه الخاص بتطبيق “سناب شات”، إلى أنه يحاول الاطمئنان على ابنتيه إلا أنه بدون جدوى.وكتب الترك :”يا رب اني أستودعك بناتي غزل وليلى روز يا رب احفظهم”.

وتابع طليق الفنانة المغربية، دنيا بطمة قائلا :” حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم”.