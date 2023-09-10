انت الأن تتابع خبر سعودية مات زوجها فتزوجت بشقيقه وما حصل لها بعد شهر موجع وجعلها تندم طول حياتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في واقعة اليوم، تدور أحداثها في إحدى الشقق المتواضعة. حيث يقدم أحد الشباب إلى فتاة جميلة معروفة بحسن خلقها وجمالها. كان الشاب معروفًا بأخلاقه الحميدة وسيرته الطيبة وسمعته الجيدة. تعرف الشاب على الفتاة من خلال إحدى المناسبات العائلية وأعجب بها وتقدم لخطبتها. وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتمت خطبتهم. عاش الشابان فترة خطوبة سعيدة. وبعد بضعة أشهر، تم تحديد موعد الزفاف. حان يوم الزفاف وكان زفافًا رائعًا، وانتهى بتوديع الأهل والأصدقاء للعريس وعروسه، وبدأت حياة زوجية جديدة.

كانت حياتهما في غاية السعادة، ولكن بدأ الشك يتسلل إلى قلب الزوجة من ناحيته. فقد لاحظت تغيرًا في سلوكه تجاهها، كما لاحظت محادثته مع صديقته فوجدت رقم هاتفها لديه. وعندما واجهته بالأمر، نكر أنه يتواصل معها.

في يوم من الأيام، تلقى الزوج اتصالًا وخرج من المنزل. خرجت زوجته خلفه لتراه يقابل صديقتها. هنا تأكد الشك في قلبها، وقالت في نفسها: "لقد ضبطته يخونني مع صديقتي". وهي لا تعلم عن طبيعة علاقتهما. جاءت لها فكرة شيطانية وهي التخلص من زوجها، فهي لن تقبل أن يأخذه غيرها أو يتركها. وبالفعل، أضافت السم إلى طعامه، وبعد تناوله المأكولات، توفي على الفور.

انتهى العزاء وبعد مرور عدة أشهر، قرر الشقيق الأصغر للراحل الزواج من زوجة أخيه الراحل. وبعد العديد من الضغوطات والمفاوضات، وافقت الزوجة على هذا القرار. كانت ليلة الزفاف هي ليلة مليئة بالفرح والسعادة، ولكن تحملت بداخلها مفاجأة سرية تخطف الأنفاس.

في تلك اللحظة الحاسمة، قرر العريس أن يخبر زوجته السر الذي كان يخبئه شقيقه الراحل عنها قبل وفاته. كان السر مفاجئًا وصادمًا للزوجة، حتى جعلها تفقد توازنها العقلي وتصل بها الأمور إلى حد الانتحار.