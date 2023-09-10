انت الأن تتابع خبر زوجة سعودية حسناء تكشف عن 4 أشياء تتمنى أن يفعلها معها زوجها كل ليلة في غرفة النوم لكنها تخجل أن تطلبها منه..؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت زوجة سعودية إن الحياة الزوجية تصل إلى مرحلة الفتور والملل مع مرور الوقت، ولذلك فإنها تعتقد أنه من الضروري ابتكار طرق جديدة لتجديد الحياة الزوجية. وتوضح أن هناك خمسة أشياء تتمنى أن يفعلها زوجها في غرفة النوم، ولكنها تشعر بالخجل من طلبها منه. وتؤكد أن هذه الأشياء تتمناها العديد من الزوجات لكسر روتين الحياة اليومية، وأهم تلك الأشياء هو تقبيل زوجها لأصابع قدمها.

وفي رسالة أرسلتها إلى أحد المواقع الاستشارية، تقول الزوجة السعودية أن المرأة بطبيعتها خجولة وعادة ما تكتم رغباتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الحميمة. ولذلك، يجب على الزوج أن يفهم طبيعة زوجته والأشياء التي ترغب فيها وتتمناها، وأن يبادر من تلقاء نفسه لتلبية تلك الرغبات حتى لو لم تفصح عنها أو تطلبها منه بشكل مباشر.

تضيف الزوجة السعودية أن الأشياء الخمسة التي تتمنى أن يفعلها زوجها في غرفة النوم هي:

1- تقبيل أصابع قدمها

ندرك أن هذا الموضوع حساس للغاية، ولكنه يهم المرأة كثيرًا ويثير اهتمامها بشكل كبير. في السرير، لا يوجد مكان للكرامة والخجل، وأي شيء من هذا القبيل ليس إهانة لرجولتك، بل على العكس تمامًا، إذ استجابتك لرغبات زوجتك تعد دليلًا على قوتك وقدرتك على إرضائها في السرير، وهو أمر يجب أن تفخر به. كما يجب أن تتذكر أنه لا أحد يراقبكما، لذا قدم لها ما يجعلها سعيدة.

2- الخيال:

قد تشعر الزوجة بالملل من الروتين اليومي، وفي كثير من الأحيان تحتاج إلى شيء يتجاوز الخيال، شيء لم تعتد على تجربته من قبل. ترغب أيضًا في أن تكون الفارس الأحلام الذي يجعلها تشعر بأقصى درجات المتعة، وتجربة كل ما لا يخطر ببالها.

لذا، كن مبدعًا، فكر في وضعيات وأساليب جديدة لممارسة العلاقة الحميمة معها. ليس من الضروري أن يكون المكان دائمًا في غرفة النوم، جرب أن تحملها وتلامسها فوق طاولة السفرة، أو الكنبة، أو حتى أرضية المطبخ، اجعل كل مساحة في منزلكما تذكركما باللحظة الحميمة.

3- تظاهر بأنك في بعض الأحيان:

قد تحتاج منك أن تظهر لها شوقك ورغبتك فيها أكثر من مجرد ممارسة العلاقة الحميمة معها. تحب أن تشعر بأن رغبتك تتجاوز رغبتها لدرجة أنك مستعد لاحتجازها - بالطبع بشكل متمثل وليس حقيقي. قم بتجسيد هذا الدور، اسحبها من شعرها حتى لو تألمت قليلاً، وارمها على الأريكة وقم بلمسها، وسيطر تمامًا عليها حتى تفقد أي مقاومة، ومارس الجنس معها بقوة وصلابة، وستشعر بسعادة لا توصف. في كثير من الأحيان، عليك أن تتبنى سلوك المغتصب مع زوجتك؛ لأن الاثنين سيشعران بالإثارة الشديدة.

4- رفع معنوياتها:

تغزل بها بشكل جنوني في الفراش، بكل جزء من جسدها، وملامحها وشفتيها، تحتاج المرأة أن تفعل ذلك؛ لأنها تحب أن تشعر بأنها مغرية بالنسبة لك، فهذا سيثيرها بشكل أكبر وتتجاوب معك بشكل غير عادي في الفراش.

4- إيقاظها صباحاً لممارسة العلاق

لن تتخيل كم ستشعر بالسعادة، إن أيقظتها ذات يوم قبل أن تذهب لعملك وطلبت منها حالاً أن تمارسا العلاقة، ستقدم لك على طبق من ذهب وترجوك أن تفعل، وستسجل هذا اليوم في مذكراتها الخاصة كأسعد أيام حياتها.