انت الأن تتابع خبر بعد أن تنبأت بزلزال المغرب المدمر.. سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تنهار بالبكاء وتتوقع حدوث زلازل جديدة في هذه الدول العربية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو مصور بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأودى بحياة الآلاف وأصاب آخرين بجروح خطيرة.

ظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني سابق حيث تحدثت عن توقعاتها للوطن العربي في العام 2023، وفي مقطع الفيديو قالت: "سيتعرض المغرب لهزة أرضية ستشعر بها جميع سكانه"، وأضافت: "سيتسبب الزلزال في المغرب في حالة من الذعر والخوف وبعض الأضرار البسيطة".

وفي توقعاتها الجديدة، توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث في شهري أغسطس وسبتمبر، وحروب مدمرة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة القادمة.

حذرت أيضًا من حدوث مزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وأن لبنان ومصر سيشعران بها أيضًا، وتوقعت حدوث تسونامي يضرب دولة عربية ويتسبب في دمار كبير.