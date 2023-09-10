انت الأن تتابع خبر فضيحة زلزلت الخليج.. تسريب مقاطع فاضحة لنجمة كويتية شهيرة على السرير مع زميلها.. وهجوم كبير ضدهما!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت نجمة كويتية شهيرة جدًا على السرير مع زميلها ما أثار هجومًا وغضبًا كبيرًا عليهما بسبب ما فعلاه سويًا.

في التفاصيل، أحدثت الممثلة الكويتية الشابة ليالي دهراب ومواطنها الممثل أحمد النجار حالة من الجدل وموجة من الغضب، بعد ظهورهما مستلقيين على سرير واحد في كواليس مسلسلهما القادم "يس عبدالملك".

شارك أحمد النجار متابعيه عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو من كواليس المسلسل، يظهر فيه مستلقيًا على السرير وإلى جانبه تستلقي ليالي مرتديةً بيجاما باللون البيج، فيما بادلته الضحك والابتسام أثناء استذكارها موقفًا طريفًا. وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من المشهد الذي اعتبروه غير لائق حتى وإن وثِّق من مواليس العمل.

وكتبت إحداهن: "صرنا في زمن يخوف والله ماعاد في حياء ولاخوف من الله ولا احترام للذوق العام"، وأضافت أخرى: " امانه ليالي صاحيه؟ ولا الي يصور صاحي؟؟ ياخي اذا استخفيتو خلو بينكم وبين نفسكم لاتفجعون الناس بتصرفاتكم اللوعه".

وعلَّقت أخرى: "الطريق نحو المنحدر .. البلا انه اكثر متابعينهم مراهقين واطفال .. حسبي الله ونعم الوكيل".

يُشار إلى أن القصة لن تكون تراثية لكنها تتناول حقبة قديمة، كما ستدور للأحداث في إطار إجتماعي إنساني وسيطرح قضايا اجتماعية وعائلية بطريقة مكثفة وسريعة مثل علاقات الأهل ومشاكل الأزواج، وتعاطي المخدرات.

تشارك في بطولة هذا العمل العديد من الممثلين الموهوبين. يتميز الفيلم بتواجد نجوم مثل سعد الفرج وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي وفتات سلطان وليالي دهراب وأحمد النجار وغيرهم. هؤلاء الممثلين يتمتعون بموهبة استثنائية ويعتبرون أحد أهم أسباب نجاح الفيلم. يعمل هؤلاء الفنانون بجد واجتهاد لإحضار أدوارهم إلى الحياة بطريقة مميزة ومقنعة. يتميزون بمهارات تمثيلية عالية وقدرة فائقة على التعبير عن الشخصيات والمشاعر. يضفون جوًا من الحماس والتشويق على العمل ويجعلون المشاهدين يشعرون بالانتماء والتعاطف مع الشخصيات. تتعاون هذه الفرقة الموهوبة معًا بشكل مثالي لتقديم أداء متميز يستحق الاهتمام والتقدير. بالتأكيد، ستكون هذه البطولة ممتعة ومذهلة وستضيف قيمة كبيرة لتجربة المشاهدين.