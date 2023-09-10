انت الأن تتابع خبر " الشجرة المعجزة الجبارة " .. تعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة | لا يفوتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعَدُّ شَجَرَةُ المورينجا مِنَ الأَشْجَارِ الشَّائِعَةِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، وَتَتَمَيَّزُ بِفَوَائِدِهَا الْعَدِيدَةِ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا الْبَشَرُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ. فَقَدِ اسْتَخْدَمَ الْمَصْرِيُّونَ الْقَدَمَاءُ زَيْتَ الْمورينجا كَبَدِيْلٍ قَوِيٍّ لِزَيْتِ الزَّيْتُونِ، بَالْإِضَافَةِ إِلَى اسْتِخْدَامِهَا فِي عَمَلِيَّاتِ التَّحْنِيطِ.

وَوَفْقًا لِمَا ذَكَرَهُ مَوْقِعُ رُوسِيَا الْيَوْمِ، فَإِنَّ شَجَرَةَ المورينجا تَحْتَوِي عَلَى 14 نَوْعًا مُخْتَلِفًا، وَأَشْهَرُهَا شَجَرَةُ المورينجا أُولِيفِيْرَا الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِهَا. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ "الشَّجَرَةِ الْمُعَجِّزَةِ" نَظَرًا لِاِسْتِخْدَامِ أَوْرَاقِهَا فِي الْوَقَايَةِ وَالْعِلاَجِ مِنَ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَمْرَاضِ. يُتَمَّ تَنَاوُلُ أَوْرَاقِ شَجَرَةِ المورينجا عَنْ طَرِيقِ تَنَاوُلِهَا طَازَجَةً مَعَ السَّلَطَةِ أَوْ مَطْبُوخَةً مِثْلَ السُّبَانِخِ أَوْ مُجَفَّفَةً، وَيُمْكِنُ أَيْضًا رَشِهَا كَالتَّوَابِلِ عَلَى الطَّعَامِ. كَمَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا عَنْ طَرِيقِ وَضْعِهَا فِي الْمَاءِ قَبْلَ الْغَلِيَانِ مُبَاشَرَةً، مُشَابِهًا لِتَحْضِيرِ الشَّايِ الْأَخْضَرِ.

فَوَائِدُ شَجَرَةِ المورينجا:

1- تَسَاعُدُ فِي الْوَقَايَةِ مِنْ هَشَاشَةِ الْعَظَامِ، وَخَاصَّةً لِلنِّسَاءِ فَوْقَ سِنَّ الـ 45، حِيثُ تَحْتَوِي أَوْرَاقُهَا عَلَى كَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَالْسِيُّومِ السَّهْلِ الامتِصَاصِ، وَالَّذِي يَسَاعِدُ فِي عِلَاجِ مُشْكِلَةِ هَشَاشَةِ الْعَظَامِ وَتَقْوِيَتِهَا، وَيُخَفِّفُ مِنْ آلَامِ الْعَظَامِ وَيَسَاعِدُ فِي شِفَاءِ الْكُسُورِ وَنَمْوِ الْأَسْنَانِ وَالْعَظَامِ بِسُرْعَةٍ عِنْدَ الْأَطْفَالِ.

2- تُعَالِجُ فَقْرَ الدَّمِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ، نَظَرًا لِاحْتِوَائِهَا عَلَى كَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْفِيتَامِينِ B12 وَالْحَدِيدِ فِي أَوْرَاقِهَا.

3- تَسَاعِدُ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ فِي تَوَازُنِ مُسْتَوَى السُّكَّرِ فِي الدَّمِ، وَقَدْ ثَبَتَ فَعَالِيَّتُهَا لَدَى مَرْضَى السُّكَّرِ.

4 – تناول أوراق "المورينجا" يساعد في توازن مستوى الكولسترول في الدم ويعوده إلى مستواه الطبيعي.

5 – تساعد في الوقاية والعلاج من النقرس والتهاب المفاصل.

6 – تقوي جهاز المناعة بشكل كبير.

7 – تساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، حيث تقلل من الشهية وتسرع عملية الأيض والهضم في الجسم. كما أنها غنية بالفيتامينات والأملاح والبروتينات والمعادن، مما يجعل الجسم يشبع بسهولة ولا يحتاج إلى أنواع أخرى من الطعام.

8 – تساعد في معالجة السموم في الجسم وتحارب الراديكالات الحرة المؤكسدة.

9 – تزيد إفراز الحليب لدى النساء الرضاعات بشكل كبير وفعال.

10 – تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و 6، وهي أيضاً تعمل كمضادات أكسدة قوية تحمي القلب والأوعية الدموية وتمنع حدوث الجلطات.

11 – تقوي الذاكرة وتساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

12 – تساعد في قتل البكتيريا الضارة في الجسم وتقتل الفيروسات المختلفة.

13 – توفر الراحة النفسية والاسترخاء.

14 – تحمي الكبد والكلى من الأمراض المختلفة وتمنع تكون حصى الكلى، ويمكنها أيضاً علاج التهابات الكبد وتليفه وتحسين عمله بعد التضرر الناتج عن تعاطي الكحول والمخدرات.

15 – تعتبر "المورينجا" علاجاً فعالاً لالتهاب المثانة والبروستاتا.

16 - تستخدم أوراق "المورينجا" في علاج عدة أنواع من السرطان والوقاية منها قبل تكوينها ومنها: سرطان الرئة والكبد والبروستاتا والبنكرياس وغيرها.

17 - تحتوي أوراق "المورينجا" على نسبة عالية من فيتامين A وتقوم بتقوية البصر.

18 - تساعد في علاج الضعف الجنسي لدى الرجال والنساء وزيادة الخصوبة وحل بعض مشاكل العقم وتنشيط هرمون الأستروجين في الرحم.

19 - تناول أوراق "المورينجا" يقلل من ضغط الدم المرتفع.

20 - تعد أوراق "المورينجا" علاجًا ممتازًا للربو والحساسية.

21 - تعالج أوراق "المورينجا" قرحة المعدة والإثني عشر واضطرابات الجهاز الهضمي.

22 - تحسن تناول أوراق "المورينجا" عمل وظائف الجسم وإفراز الهرمونات وعمل العضلات والأعصاب وتعالج تجلط الدم وتنظيم نبضات القلب.

23 - تعتبر "المورينجا" مدرة للبول ومضادة لالتهابات البول.

24 - يستخدم زيتها وتناول أوراقها لنمو الشعر وعدم تساقطه وتقويته.

25 - تعطي أوراق "المورينجا" لمتناوليها بشرة مشرقة وصافية وتساعد على تنقية الجلد من الشوائب وتطهيره.

26 - تساعد بذور "المورينجا" في تنقية الماء العكر الملوث.

27 - تساعد في موازنة عمل الغدة الدرقية (للحالتين كسل أو نشاط زائد للغدة).

28 - تساعد في علاج التهاب القولون والأمعاء الدقيقة.

29 - تساعد في تخفيض حدوث نوبات الصرع.

30 - تساعد في التغلب على التهاب الكبد B.

31 - تساعد على عدم موت خلايا المخ أو حدوث جلطة دماغية.

32 - تسهل عملية الإخراج بدون إسهال.

يقوم التدخين بتفاقم وتحدي الآثار الضارة على صحة الإنسان. فإنه يعتبر السبب الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التدخين إلى تدهور الجهاز التنفسي وزيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل السل والتهاب الشعب الهوائية المزمنة.

يمكن استخدام العلاج لعلاج مشاكل الدماغ المختلفة مثل الخرف والزهايمر والباركنسون. يشمل العلاج الدوائي استخدام الأدوية المناسبة لتخفيف أعراض هذه الأمراض وتحسين وظائف الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام العلاج النفسي والتربوي لمساعدة المرضى في التعامل مع التحديات اليومية وتحسين جودة حياتهم.