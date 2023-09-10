انت الأن تتابع خبر الفنانة المصرية نجلاء فتحي تطلق صرخة استغاثة وتصعق جميع المصريين.. هذا ماحدث لها اليوم .!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت الفنانة القديرة نجلاء فتحي نداء استغاثة إلى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد أن تعرضت لوحة اسم زوجها الراحل الكاتب الكبير حمدي قنديل للسرقة.

تم تعليق هذه اللوحة قبل سنوات على مدخل العمارة التي قضت فيها نجلاء وحمدي أجمل سنوات حياتهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى اللوحة كُتب: "هنا عاش حمدي قنديل".

قامت ابنة نجلاء فتحي بتقديم شكوى لقسم شرطة مصر الجديدة بسرقة اللوحة، وفي الوقت نفسه أرسلت الفنانة الكبيرة طلبًا إلى وزيرة الثقافة لتركيب لوحة جديدة تحمل اسم الراحل حمدي قنديل في نفس المكان. يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نجلاء فتحي ابتعدت عن الأضواء منذ فترة ولم تعد تتواصل مع وسائل الإعلام، بسبب معاناتها من أزمة صحية شديدة اضطرتها للسفر إلى لندن لتلقي العلاج. وبعد رحيل زوجها الإعلامي الشهير حمدي قنديل، اختفت تمامًا عن الأنظار.