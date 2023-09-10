انت الأن تتابع خبر سعودية تشك في بنتها فوضعت لها كامرا مراقبة في غرفتها وعندما راجعتها حصلت الصاعقة التي تشيب لها شعر الرأس.؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصرنا الحالي، يعاني الأفراد من فقدان مفهوم الأسرار والخصوصية. حيث تتواجد العديد من الهواتف الذكية والكاميرات في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب أن يبقى أي شيء مخفيًا. أصبحت الكاميرات وسيلة أمان حيوية، حيث يتم تركيبها في المنازل وعلى الطرقات وفي المؤسسات والهيئات لحماية الممتلكات ومراقبة الأطفال. توفر الكاميرات شعورًا بالأمان، حيث يمكن للأشخاص معرفة مكان أطفالهم طوال اليوم عبر الهواتف المتصلة بالكاميرات في المنازل.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تكشف الكاميرات عن أفعال غريبة تثير الدهشة. على سبيل المثال، قامت امرأة تُدعى "آشلي" بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة أطفالها للتأكد من سلامتهم طوال الوقت. ولكن ما اكتشفته كان مثيرًا للقلق. بسبب وجود الكاميرات في غرفة الفتاة، قررت الأم السعودية عهود العفيفي مراقبة أطفالها الأربعة، بما في ذلك فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات، للتأكد من سلامتهم أثناء غيابها في العمل. وفي يوم من الأيام، أثناء فتحها هاتفها المتصل بالكاميرا لمراقبة أولادها، شاهدت ما أثار ريبتها ورعبها. كانت هذه المفاجأة صادمة لها لدرجة أنها تركت عملها وذهبت إلى المنزل فورًا.

المفاجأة التي أرعبت الأم كانت في تلك الأصوات الغريبة وغير المألوفة التي كانت تسمعها، بما في ذلك صراخ أحيانًا. وعندما دخلت غرفة الأطفال، وجدت أن الأمور على مايرام. ولكن بعد الفحص والتدقيق، اكتشفت أن هناك شخصًا ما قام بختراق كاميرا المراقبة من خلال التطبيق وتسبب في إصدار هذه الأصوات.