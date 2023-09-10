انت الأن تتابع خبر مذيعة الجزيرة الشهيرة ‘‘غادة عويس’’ تصفع زميلها الاعلامي على الهواء وتلقنه درساً بالأدب بعدما تجاوز واعتدى عليها بهذا الفعل؟!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظاهرة ليست الأولى ولا يمكن أن تكون الأخيرة، هاجم مغرد إماراتي شهير المذيعة الأشهر في قناة الجزيرة، غادة عويس، الآن أن نشوة الانتصار لم تدم طويلاً، حيث تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد رداً صاعقاً وملجماً من الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة "الجزيرة"، غادة عويس، بعد تطاوله واعتداءه عليها لفظيًا.. ما جعله أضحوكة أمام الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن نشر "بهزاد" تغريدة تساءل فيها: "أين هي برامجها وما خفي أعظم وأين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري ويتباكون على الدول العربية.. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده وتباكي جمال ريان ودموع خديجة بن قنة وعويل؟" ردت "عويس" على تغريدة المدون الإماراتي بقولها: "مع أني لا أعرفك ومع أنك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، أقول لك بكل محبة أني ضد العنف والظلم أينما كان، ولذلك أتمنى أن يتفاهم الكرد والأتراك وأن تتوقف السعودية حربها في اليمن وأن يتوقف تآمر الإمارات وأن ترفع الدول الأربع حصارها عن قطر وأن تنعم الأمة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!"

وتشتهر غادة عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية، حيث تمتلك حجة قوية أمام جميع محاوريه.

في مواجهة رد الإعلامية اللبنانية الهجومي، لم يجد المدون الإماراتي سوى تلك الأقراص المشروخة التي يتردد عليها الذباب الإلكتروني في محاولة يائسة لتشويه سمعة والد "عويس".

ردت "عويس" على ادعاءات "بهزاد" بأسلوب لاذع قائلة: "من المؤسف أن يكون مستوى أفكارك بهذه الحقارة والجهل! فلا أخلاق ولا دين ولا علم! على أي حال، ليس لدي الوقت للتعامل مع الجهلة! للناس أن تتولاك هنا ولله أن يتولاك لاحقًا."