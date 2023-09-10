انت الأن تتابع خبر فتاة حسناء تثير الجدل وتشعل السوشيال ميديا بعلاقتها الغريبه مع كلبها...لن تصدق ماذا تفعل معه بكل عنف وبكل شغف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الشابة السعودية روزانا الديني عن تربيتها لأسد مفترس في منزلها، وأكدت أنها تحبه بشكل كبير ولا تخجل من الإفصاح عن حبها الشديد له. وعلى الرغم من ذلك، تواجه بعض المشاكل بسبب وجوده في منزلها.

وفي تصريح لقناة العربية، قالت روزانا: "أنا لا أستطيع التخلي عنه، لأنني أحبه وهو يحبني أيضًا، وهذا ما يجعلني في ورطة." اشتهرت روزانا بعشقها لتربية الحيوانات ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر علاقتها القوية مع الأسد، وأطلقت عليه اسم "كادي". ومع ذلك، تلقت روزانا بعض التعليقات السلبية التي اتهمتها بالتفاخر والتباهي بتربية الأسد في منزلها.

تعود شغف روزانا برعاية الحيوانات إلى معاناتها الطويلة مع مرض فقر الدم الحاد الذي أصابها، حيث قررت أن تخصص جزءًا من وقتها وجهودها لرعاية الحيوانات ومساعدتها في الحصول على العناية اللازمة.