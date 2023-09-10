انت الأن تتابع خبر انت أفسدت جيل بأكمله وجاي تصلي ... شاب سعودي يقابل محمد رمضان أثناء ذهابه لصلاة الجمعة ويشتمه ... وما فعله الأخير صدم وفاجأ الجميع.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاجأ الشاب السعودي بمشاهدة الممثل المصري محمد رمضان أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة أمس. قام الشاب بتوثيق هذه اللحظة عبر مقطع فيديو، حيث يظهر محمد رمضان وهو يتجه لأداء الصلاة. وقد أعرب محمد رمضان عن إعجابه بهذا الشاب الذي يقوم بأداء صلاة الجمعة، قائلاً "برافو إنك تصلي الجمعة، وأنا سعيد برؤيتك. الله يحفظك يا حبيبي".

تجلى التعبير عن الدهشة والفرح على وجه الشاب عندما رأى محمد رمضان، حيث قال بصدمة وسعادة "والله لا أصدق أنني رأيتك يا محمد، مرحباً بك. محمد رمضان يتوجه لأداء صلاة الجمعة".