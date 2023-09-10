انت الأن تتابع خبر عاجل وهام.. أجهزة الامن القطرية بسرعة تلقي القبض على"فيصل القاسم" .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم.. (كارثة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر موقع "قطر توداي" خبراً يفيد بأن الأجهزة الأمنية في قطر قد ألقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم. وأفاد الموقع بأن قناة الجزيرة قد أوقفت القاسم عن العمل في القناة بعد تلقيها أوامر عليا بذلك.



ونسب الموقع إلى مصادر أمنية أن المذيع الشهير قد انتقد عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.



وكانت وسائل الإعلام القطرية قد كشفت سابقاً أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر أمراً بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء.



وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء"، خلفاً لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.



وأضافت الوكالة أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".