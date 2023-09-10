انت الأن تتابع خبر التجاهل قاتل..اذهب للطبيب فورا جراح قلب سعودي يكشف علامات في القدم تكشف بداية قصور في عضلات القلب ... والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قد لا تكون فكرة مراقبة القدمين شائعة بين الناس، ولكن بعض العلامات التي تظهر عليها قد تكون مؤشراً على وجود حالة صحية يجب الانتباه إليها وعدم إهمالها.

إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بمرض السكري. أحد مضاعفات هذا المرض هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، وقد يشعر الشخص أيضًا بالوخز.

إذا كنت تعاني من شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بمرض القلب. مرض الشريان المحيطي يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين مما يقيد تدفق الدم إلى عضلات الساق ويسبب انتفاخها. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.

غالبًا ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية. تحتاج عضلات الساق إلى كمية كبيرة من الدم والأكسجين للعمل بشكل صحيح، وعدم توفر الأكسجين يجعلها تعمل لفترة أطول مما يسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.