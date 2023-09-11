انت الأن تتابع خبر غطت القليل من فوق وعرّت من تحت .. مطربة سعودية فاتنة الجنلل والانوثة تفجر الأنترنت غنت ورقصت بملابس خليعة جدًا مع نقاب.. (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً في السعودية، لفتاة ترتدي ملابسًا خليعة مع نقاب، وتغني وترقص في مكان عام.

وظهرت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، وهي ترتدي بنطلون جينز ضيق جداً يكاد يتمزق على جسدها، مع توب أسود وفوقه جاكيت أسود رسمي.وأكملت الفنانة الشعبية الغامضة في السعودية إطلالتها بكعب عالٍ وغطاء رأس ونقاب.

وقد أثارت هذه الإطلالة جدلاً كبيراً بين النشطاء الذين تساءلوا عن ما يحدث، في حين أكد آخرون أن الحفل كان في مدينة أبها وأن الفتاة فنانة شعبية من محافظة لحج في اليمن.وجاء في التعليقات: "شعرت بالاستغراب ولا أعرف ما الذي يحدث.. فوضى! كعب برتقالي، جينز ضيق، جاكيت رسمي، نقاب، حواجب مرتفعة.. ماذا تفعل؟"

وكتبت ناشطة أخرى: "لا يوجد رجل رشيد يوقف مثل هذا الأمر.. احترمي النقاب، ما تفعلينه يسيء لسمعة المنقبات.. صدقيني، وجهك ليس مشكلة أكثر من جسمك".وتساءل آخر: "من أين جاءت هذه الفتاة؟

وكيف وصلت إلى هنا؟ هل وافقت على نفسها أن تكون بهذا الشكل؟ هل يعجب المنظمون للحفل بهذا الأمر؟ إن وجودها بهذا الشكل يشوه قيمنا جميعًا، ليست هي التي تفحش بحشمتها وتغطي نفسها بكرامة، إنها فوضى".

قد تكون ملابس الجينز والنقاب اثنين من أبرز الأزياء التي يرتديها الناس في أوقات مختلفة، ولكن بعض النصائح تشير إلى أن ارتداء الجينز والنقاب معًا قد يكون غير ملائم وغير مقبول سواء من الناحية الدينية أو الأخلاقية.وتطالب بعض الأشخاص بمحاسبة الأشخاص الذين يرتدون هذه الزينة، معتبرين أنها تعتدي على الذوق العام وتخالف المعايير الاجتماعية.

في النهاية، يجب على الأشخاص احترام الآراء المختلفة والاختيار المناسب للملابس التي يرتدونها بناءً على الظروف الخاصة بهم وقيمهم الشخصية.