أقوى عشبة طبيعية في العالم لمرضى السكري.. تخفض نسبة السكر في الدم فوراً وأقوى مليون مرة من ابر الانسولين!

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رياض - احمد صلاح - الكثير لا يعلم كمية الفوائد التي توجد بالكزبرة سواء الخضراء أو الجافة. حيث تحتوي العديد من الفوائد لصحة الإنسان. فالكزبرة تعالج خفض السكر في الدم ومنع تلف الخلايا وتخفيف الوزن وتنظيم ضغط الدم.

من فوائد الكزبرة الجافة للسكري أنّها تُساهم في خفض مستوى السكر في الدم، وتقلل مستوى الإنسولين في الدم. ومن جانب آخر يجدر التنويه إلى أنّه يجب الحذر عند استهلاك الكزبرة من قِبل مرضى السكري، ومراقبة مستويات سكر الدم لأنها قد تقلل من مستوى سكّر الدم لديهم.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية، أن الدراسات أثبتت أن الكزبرة لها تأثير على الخلايا السرطانية، حيث أنها تساعد على منع تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي وخاصة للنساء اللاتي يعانين من سرطان الثدي. والكزبرة تساعد على منع وتقليل الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس التي تصيب الجلد، ولهذا من الممكن استخدامها للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

وتساعد الكزبرة في الوقاية من تجلط الدم وهذا يرجع إلى أنها غنية بفيتامين ك، والذي يساعد أيضا على تعزيز صحة العظام مما يقي من الإصابة بالهشاشة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

تناول الكزبرة يقلل من حدة الألم والالتهابات في الجسم، ويمكن أن يساعد في التخلص من الصداع النصفي المتكرر، وفقًا لدراسة.

تحتوي الكزبرة على الألياف الغذائية التي تساعد في عملية التخسيس وتخفيف الوزن. إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي يساعد في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الشبع، وبالتالي تقليل الوزن.

بذور الكزبرة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.

الزيوت العطرية لبذور الكزبرة وأعشاب أخرى تساهم في مكافحة الميكروبات مثل البكتيريا وفطريات الخميرة.

الكزبرة الجافة تساعد في الوقاية وعلاج التهاب المسالك البولية، وتعمل على تنقية الكلى من السموم والشوائب.

تقلل الكزبرة من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتساعد في تحفيز إدرار البول وخفض ضغط الدم.

تحتوي الكزبرة الجافة على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في حماية الشعر وترطيبه وإعطائه لمعانًا وحيوية.

تُعتبر الكزبرة مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل خطر تلف الخلايا. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة قد تساهم في تخفيف الإصابة بالالتهابات.

وتعتبر الكزبرة مصدرًا للفيتامينات التي تحمي صحة الإنسان، حيث تحتوي على فيتامين أ الذي يحافظ على جهاز المناعة، بالإضافة إلى فيتامين ج الذي يعد مهمًا للنمو وترميم الأنسجة، وفيتامين ك الذي يساعد على تخثر الدم.

وبالنسبة للمعادن، فإن الكزبرة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يساعد على تنظيم وظائف الدماغ والأعصاب، والمغنيسيوم الذي يدخل في تنظيم وظائف العضلات والقلب والأعصاب، ويساهم في الحفاظ على قوة العظام.

وتساعد الكزبرة المطحونة في التخفيف من اضطرابات المعدة وتحسين التشنجات العضلية، وتقليل الغازات والانتفاخ، وتخفيف الحصبة والإسهال، وتحسين ألم المفاصل، وتخفيف الباسور وألم الفتق وألم الأسنان.