انت الأن تتابع خبر دفعه بعنف حتى أوقعه أرضًا.. رونالدو يهين احد مشجعي النصر لأنه حاول التقاط سيلفي معه، والخليج العربي بأكمله يطالب بطرده من السعودية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة غريبة، تصرف اللاعب السعودي في نادي النصر، كريستيانو رونالدو، بعنف واهانة تجاه أحد مشجعي النادي الذي أراد التقاط صورة معه.

تم تداول مقطع فيديو على منصة "تويتر" يظهر اللاعب البرتغالي وهو يخرج من أحد المقرات برفقة حراسه الشخصيين ووجهه متجهم، وعدد من المعجبين في انتظاره لالتقاط الصور التذكارية معه.

وأثناء مروره، اقترب أحد المعجبين منه محاولًا التقاط سيلفي معه، فدفعه الحرس الشخصي بعنف، ورد رونالدو بدفعه بيده دون أن يلبي طلبه. واستنكر المغردون ما فعله رونالدو بالمشجع النصراوي، ولكنهم في الوقت نفسه استنكروا تصرف المشجع الذي أهان نفسه بما فعله، مؤكدين أن رونالدو لا يستحق كل هذا الاهتمام.

وفي هذا السياق، عبر الكاتب عن استنكاره لتصرف المشجع الذي كان يريد التقاط صورة مع رونالدو، قائلاً "يستحق الشماتة".

من جهته، عبر المغرد القطري راشد المري عن استنكاره لتصرف رونالدو، قائلاً "على الرغم من أني من مشجعيه، إلا أنني متأكد أنه لن يتجرأ على التصرف بنفس الطريقة مع معجبيه في أوروبا". وعلق المغرد الكويتي عثمان الشعلان على ما حدث قائلاً "العجيب هم أولئك الذين يدافعون عن أي ذل يعيشونه".

في حديثه الأخير، قام ضيف لله مفتاح الزهراني بتعليق ساخر على المشجعين، قائلاً: "من يهين نفسه، سيشاهد الذل بأم عينه".

يجب الإشارة إلى أن آخر ظهور للاعب النصر كريستيانو رونالدو كان في مباراة فريقه ضد نادي الحزم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

شهدت المباراة تسجيل "رونالدو" للهدف الرابع في الدقيقة 68، وانتهت المباراة بتسجيل اللاعب السنغالي ساديو مالي للهدف الخامس في الدقيقة 78.

انتهت المباراة بفوز نادي النصر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد سجله محمد بادموسي لاعب "الحزم" في الدقيقة 47 من المباراة.