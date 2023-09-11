انت الأن تتابع خبر سعر غير متوقع للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم وهذا سعره الرسمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء المصرية مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الزيادة التي حدثت نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج.

وأعلنت تقارير السوق الموازي أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 40 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 2 جنيه كاملة في الدولار الواحد.

أما في البنوك المصرية، فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.