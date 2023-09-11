انت الأن تتابع خبر نهاية دامية لعروسة في ليلة دخلتها.. أرغمها العريس المتهور على فعل هذا الشيء طوال الليل في هذا المكان فحدث مالم يكن بالحسبان.؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما بلغت الفتاة الخامسة عشرة من عمرها، بدأت عمتها في التحدث معها عن ابن أختها وتمجيده أمامها لكي تشجعها على الاهتمام به.

ولم تفهم الفتاة المقصود من العمة، فأجابت ببراءة أنه يبدو مثل الشباب الآخرين في الحي.لم تكن إجابة الفتاة مرضية للعمة، لذا عادت مرة أخرى لتمجيده وتلميح بشكل أكبر حتى استطاعت أن تجذب انتباه الفتاة وتجعلها تقع في حب الشاب.

وبدأت الفتاة في الاستجابة لرغبات العمة، حتى أصبحت العمة تنقل مشاعر الطرفين وتربط بينهما. تمت الخطوبة بنجاح وكانت الفتاة في قمة السعادة.بعد سنتين، جاء العريس مع عمته وأهله لطلب يدها للزواج.

لكن أسرة الفتاة اعترضت بحجة أنها لا تزال في المدرسة الثانوية ويجب أن تكمل تعليمها. وبعد تدخل كبار أفراد الأسرة، اضطرت أسرة الفتاة للموافقة على الزواج. وبالطبع، كانت الفتاة سعيدة جدًا، فكيف لا تكون سعيدة وهي ستلتقي بحبيبها الذي زينته لها عمتها كأنه ملاك من السماء.

في ليلة الزفاف، كان الجميع يشعرون بالسعادة والبهجة، وكان العروسان في قمة السعادة والانبساط. وبعد أن غادرت الأسرة المكان، تركوا العريس والعروس ليستمتعا بلحظاتهما الرومانسية الخاصة. وفي هذه اللحظة، بدأت العروس تلاحظ أن سلوك العريس يختلف عن الصورة التي كانت تتخيلها عنه، خاصة عندما رأت كيف تعامله مع عائلتها قبل أن يرحلوا. لم تشعر بأي احترام منه تجاه عائلتها.

بعد أن رحل الضيوف، هاجم العريس العروس مباشرة، طالبًا منها أن تخلع ثيابها، وكأنه وحش ينقض على فريسته. زاد خوف العروس وقلقها، ولكنها لم تستطع القيام بأي شيء. قامت بسرعة بخلع ملابسها وبدأ العريس بممارسة الجنس بعنف، وكانت العروس تصرخ وتعاني، ولكنه لم يظهر أي اهتمام أو رحمة تجاهها. بعد انتهاء الجماع، نظر العريس إلى بقع الدم للتحقق مما إذا كانت العروس عذراء أم لا. لم يجد أي دم، فاتصل مباشرة بعمة العروس وأسرتها ليخبرهم بالأمر. حاولت العروس التوسل له وترجيته وأقسمت له أنها عذراء، ولكنه لم يهتم بما قالته. غضب والد العروس بشدة وأقسم أن يأخذ العروس للتحقق من ذلك. ذهبوا إلى الطبيب ووجدوا العروس في حالة سيئة، فقد انتهكت كرامتها وشككوا في عفتها أمام عائلتها. عند وصولهم إلى المستشفى، قامت الطبيبة بفحص العروس واستغربت من الأمر. وجدت بعض الدم، ولكنه كان قليلاً. تعجب العريس كيف لم ير الدم، فقد كان الدم قليلاً وتأخر في النزول، ولكن العريس الغاضب لم ينتظر أو يفحص الأمر جيدًا. على الرغم من ذلك، أصر والد العروس على إجراء المزيد من الفحوصات للتأكد. تمت الفحوصات وتأكد أن الفتاة لا تزال عذراء وأن عشاء البكارة كان رقيقًا جدًا، وهذا هو السبب في قلة الدم الناتجة عنه. بعد ذلك، قرر الأب أن يأخذ ابنته معه إلى المنزل، وذلك حسب رغبتها، ورفضت العودة مع زوجها. انتهت كل العواطف والمشاعر الحميمة التي كانت تجمعهما بسبب تصرفه اللاحق وإهانته لها، ولم تعد ترغب حتى في ذكر اسمه.

بقيت الفتاة ملتزمة بقرارها لمدة يومين فقط، قبل أن تتدخل السلطات في القضية وتضطر لإعادتها إلى عريسها. وللأسف، لم تستطع الفتاة أن تعبر عن مشاعرها، إذ توقعت أن حياتها ستنهار بعد هذا الحادث، وأنه لن يأتي أحد لخطبتها إذا طلبت الطلاق. وما أكثر الأسف، فإن المجتمع لم يصدق الأطباء الذين أكدوا عذريتها.

عادت الفتاة إلى عريسها وهي تحمل جروحها، ولم تعد تستطيع أن تنظر إليه كحبيب كما كانت تفعل في السابق. بل أصبحت وكأنها أسيرة لديه، فهي تكرهه ولا تستطيع أن تتخلص منه. ومن جهته، لم يعاملها بلطف، فجميع الصفات التي كانت تراها فيه لم تكن إلا مزيفة وانتهت مع أول لقاء. وظلت الفتاة تعاني في هذا الوضع، وفي كل ليلة تدعو على عمتها التي خدعتها بهذه الطريقة الشنيعة.