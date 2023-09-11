انت الأن تتابع خبر ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ... أب مغربي يبحث بلهفة على أطفاله تحت ركام الزلزال... وعندما وجدهم حصلت المفاجأة التي شقلبت حياته للأبد.!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.



وفي أحد الفيديوهات المؤثرة المتداولة على منصة “إكس”، سمع صوت أب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض، فيما ظهر طفل بمقطع آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.



وضرب زلزال قوي نادر المغرب، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.



وقتل 820 شخصاً وأصيب 627 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: “إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة”.



وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.