انت الأن تتابع خبر نجم الاتحاد يفجر مفاجأة: "سعيد بفشل انضمام محمد صلاح".. السبب يصدم الملايين!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر نجم نادي الاتحاد السابق، حسني عبد ربه، عن سعادته بفشل صفقة انضمام محمد صلاح للنادي السعودي، وهو الأمر الذي صدم جماهير العميد.

وقال حسني عبد ربه، لاعب الاتحاد السابق، خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "مع كامل احترامي لدوري روشن وطفرة الانتقالات هناك، إلا أنني سعيد بفشل انتقال صلاح إلى الاتحاد".

وأضاف عبد ربه: "محمد صلاح أصبح أسطورة في ليفربول، وأرى أن أمامه موسمين على الأقل للعب في الدوري السعودي، أحب استمرار اللاعب المخلص لناديه وعدم الاندفاع وراء المال".

واختتم أسطورة الإسماعيلي السابق تصريحاته قائلاً: "صلاح حقق إنجازات غير مسبوقة، ويمثل حلمًا للمصريين، والجميع يتمنى أن يسير نجله على ما قام به صلاح ويلعب في أكبر أندية العالم".