انت الأن تتابع خبر أيام قاسية وماسيحدث هو الأخطر على الإطلاق.. العراف ليلى عبداللطيف تجهش بالبكاء وتحذر من كوارث لم تخطر على البال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظهورها الأخير، قدمت العالمة ليلى عبد اللطيف توقعات مروعة للمستقبل القريب في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب". وكشفت عن وقوع أحداث مأساوية في الأماكن المقدسة في العديد من الدول العربية والأجنبية، مما زاد من قلق الناس وتوترهم.

وأشارت العالمة إلى أن العالم سيشهد عملية اغتيال لشخصية معروفة وبارزة في أحد المطارات، مما يثير الرعب والهلع في قلوب الناس. وأعلنت أيضًا أن موسم الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم والبشرية، حيث ستشهد زيادة في تساقط الثلوج وطقس شديد البرودة، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر في العديد من الدول.

وتوقعت العالمة حدوث ظاهرة غريبة في لبنان، حيث سيقوم بعض الرجال الهاربين من العدالة بتنكر أنفسهم في زي النساء بهدف القيام بعمليات السرقة والنصب، مما يثير القلق والاستياء في المجتمع. وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى ازدحام محطات الوقود، مما يعيق حياة الناس ويزيد من الأعباء عليهم.

وتوقعت العالمة حدوث المزيد من الحرائق المتعمدة في العديد من الدول، ما يشكل خطرًا على البشرية والبيئة.

وأشارت الخبيرة إلى أن الأشهر القادمة ستشهد حدثًا فنيًا مؤسفًا، سيتسبب في حزن وصدمة كبيرة للناس. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحدث على المزاج العام للناس ويخلق حالة من عدم الاستقرار.

وفي نهاية عام 2023، ستحدث عملية اغتيال لشخصية قيادية بارزة، مما سيثير الحزن والغضب في الشارع ويؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد. وسيكون لهذا الحدث تأثير كبير على مستقبل البلاد ومسارها السياسي.

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أنه سيتم إيقاف التعليم في العديد من الدول بسبب انتشار مرض خطير، مما يعرض حقوق الأطفال ومستقبلهم للخطر. وسيكون لهذا القرار تأثير كبير على حياة الأطفال وتعليمهم وتطورهم الشخصي.

وأكدت مصادر موثوقة أن شخصية إعلامية بارزة ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على العالم بأسره، فهذه الشخصية كانت لها دور كبير في الإعلام وشغلت مكانة مهمة في المجتمع.

ومن جانب آخر، ستتعرض العديد من الأثرياء حول العالم إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة لهذا الحدث. ومن المحتمل أن يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والذهب، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي وحياة الناس بشكل عام.